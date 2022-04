Tanz in den Mai – Maibowle – Hexenbowle – Maitanz – Walpurgisnacht in Olsberg – Kurzurlaub im Sauerland

Kurzurlaub in Olsberg, Sauerland – Maibowle in der Kurpark Villa Olsberg – Maitanz – Maigrillen – oder einfach abfeiern ? Tanzen Sie mit uns in den 1. Mai 2022 bei Mai- und Hexenbowle …

brilon-totallokal: Olsberg. Walpurgisnacht oder lieber grillen? Oder doch Hexentanz in den Mai? Alles dies und weiteres finden Sie in der Kurpark Villa Olsberg. Am Samstag, 30 April ab 19:00 Uhr. Tanzen Sie mit uns in den 1. Mai 2022 bei Mai- und Hexenbowle … Reservieren / Anmelden 02962-9797-0 Stichwort: Tanz in den Mai

Angebot 1. Mai 2022 ..im Sauerland .. mit “peppiger” Musik und vielem mehr

2 x Übernachtungen

2 x reichhaltiges biovital- Frühstück vom Buffet

2 x Abendbuffet aus unserer Bio-Küche

inkl. Nutzung des exklusiven Wellnessbereich

mit Sauna, Dampfbad & Infrarot-Sauna

inkl. Leihbademantel & Saunatücher

inkl. Parkplatz

inkl. WLAN

