Warsteiner Brauerei feiert 30. Montgolfiade-Jubiläum

brilon-totallokal: Warstein: Warmes Septemberwetter, ein laues Lüftchen und ein kaltes Warsteiner in der Hand, dann heißt es: Alles ist bereit für die Warsteiner Internationale Montgolfiade (WIM). Bereits zweimal musste das 30. Jubiläum verschoben werden, jetzt endlich soll das größte jährliche Ballonfestival Europas vom 2. bis zum 10. September 2022 stattfinden. Ein Highlight wird der Jubiläumsballon der Brauerei „Cheers“ sein.

„Wir freuen uns darauf, dass endlich wieder unsere Montgolfiade stattfinden kann“, sagt Catharina Cramer, Inhaberin der Warsteiner Brauerei, „Nach zwei Jahren ohne WIM freue ich mich besonders und bekomme jetzt Sehnsucht nach den spektakulären Ballonstarts, dem bunten Programm, gemeinsamen Feiern und einfach neun tollen Tagen bei der WIM.“ Auf einen Ballon können sich die Besucher schon jetzt freuen, den Jubiläumsballon der Brauerei mit dem weltlichen Namen „Cheers“. Bei dem Ballon ist der Name Programm, denn er besteht aus sechs Warsteiner Tulpen – 96-fach vergrößert. Das Tablett auf dem die Tulpen stehen hat einen Durchmesser von 21,4 Metern und insgesamt ist der Ballon 30 Meter hoch. „Wenn der Ballon in die Luft steigt, bekommt man automatisch Lust auf ein gezapftes Warsteiner“, sagt Uwe Wendt, Geschäftsführer der WIM augenzwinkernd. Neben den verschiedenen Ballonen können sich die Besucher der WIM auf buntes Kirmestreiben, ein abwechslungsreiches Programm sowie gemeinsame Abende im Festzelt mit verschiedenen Bands freuen.

„Auch, wenn wir nicht in die Glaskugel schauen können, glauben wir, dass es im Herbst möglich ist, die WIM stattfinden zu lassen. Denn es ist auch endlich Zeit für unsere 30. WIM“, erklärt Uwe Wendt. Bereits zwei Mal musste das Ballonfestival verschoben werden,dass in jedem Jahr insgesamt rund 100.000 Besucher aus ganz Deutschland auf das Gelände neben der Warsteiner Brauerei lockt. Darauf kann sich in diesem Jahr endlich wieder gefreut werden.

Für die Jubiläums-WIM vom 2. bis 10. September können ab sofort Ballonfahrten unter www.warsteiner-wim.de gebucht werden. Für weitere Fragen steht das WIM-Team gern unter 02902 88 1400 oder [email protected] zur Verfügung.

Die Warsteiner Internationale Montgolfiade Die Warsteiner Internationale Montgolfiade (WIM) ist das größte jährlich stattfindende Ballonfestival Europas. Seit 1986 treffen sich Ballonfahrer aus aller Welt zu dem Großereignis im sauerländischen Warstein. Seit 1996 findet das Festival jährlich statt. Zur 30. WIM werden vom 2. bis 10. September 2022 mehr als 200 Ballonpiloten und bis zu 100.000 Zuschauer erwartet. Organisator der WIM ist die Warsteiner International Montgolfiade GmbH mit den Geschäftsführern Uwe Wendt und Marcus Wendel. Titelsponsor der Veranstaltung ist die Warsteiner Brauerei.

