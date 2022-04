Friedrich Merz spricht in Altenbüren

Der CDU-Bundesvorsitzende und CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz kommt nach Altenbüren

brilon-totallokal: Brilon-Altenbüren: Am Mittwoch, den 4. Mai 2022 spricht der heimische Bundestagsabgeordnete bei einer öffentlichen Veranstaltung in der Schützenhalle in Brilon-Altenbüren, Johannesstr. 7. Einlass ist ab 19:15 Uhr, Beginn um 19:30 Uhr. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen. Zum Auftakt in den Abend spricht der CDU-Landtagsabgeordnete Matthias Kerkhoff über aktuelle Themen der Landespolitik.

Die CDU Brilon und der CDU Kreisverband Hochsauerland starten mit der gemeinsamen Veranstaltung den Wahlkampfendspurt. Am 15. Mai wählen die Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen einen neuen Landtag.

Bild: Friedrich Merz

Copyright: CDU/ Tobias Koch

Quelle: Thomas Becker – CDU Brilon

