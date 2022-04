„Musik am Mittwoch“ mit der Kantorei

Kantorei St. Petrus und Andreas am 04.05.2022 in der Evangelischen Stadtkirche Brilon

brilon-totallokal: Brilon: Das Team von Brilon Kultour und die Evangelische Stadtkirche laden wieder herzlich zur Konzertreihe „Musik am Mittwoch“ in der Briloner Stadtkirche ein. In dieser Konzertreihe geben einheimische Chöre, Musikgruppen und kleinere Ensembles an jedem ersten Mittwoch im Monat ein Konzert mit einem aktuellen Querschnitt aus ihrer Probenarbeit.

Am Mittwoch, 04.05.2022 um 19.00 Uhr wird die Kantorei „St. Petrus und Andreas“ Brilon ein vielseitiges Programm geistlicher Chormusik präsentieren. Es umfasst sowohl klassische Stücke als auch zeitgenössische Werke. Auszüge aus Messen von Jacob de Haan und W.A. Mozart werden unter der Leitung von Melanie Howard-Friedland ebenso zu hören sein wie das populäre „Halleluja“ von Leonhard Cohen und „Adiemus“ von Karl Jenkins.

Alle interessierten Zuhörenden sind herzlich zu diesem kostenlosen Konzert eingeladen. Zur Sicherheit gilt eine Maskenpflicht auch während des Konzertes am Platz.

