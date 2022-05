Dirk Wiese (MdB): Deutschlandtourismus finanziell gestärkt

Die Pandemie hat die Dienstleistungsbranche mit ihren Beschäftigten stark getroffen

brilon-totallokal: Berlin/HSK: Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat in dieser Woche zum Bundeshaushalt 2022 beschlossen, die Mittel für den Tourismus gegenüber des Haushaltsansatzes um fast sechs Millionen Euro zu erhöhen. Das ist ein wichtiger Erfolg für den Wirtschaftsfaktor Tourismus in Deutschland und damit auch für das Sauerland, denn die Pandemie hat die Dienstleistungsbranche mit ihren rund 2,9 Millionen Beschäftigten deutschlandweit stark getroffen. Umso wichtiger war es nun, dass die SPD-Fraktion im Bundestag zielgerichtet auf die Erhöhung der Mittel hinwirkte.

Im kommenden Jahr stehen fast drei Millionen Euro für die Förderung der Leistungssteigerung im Tourismusgewerbe bereit. Das entspricht knapp einer Verdopplung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel. Ein bedeutender Schritt, den wir bewusst gegangen sind, um nicht nur die Nationale Tourismusstrategie zu überarbeiten, sondern auch bundesweite Pilotprojekte im Rahmen des Lift-Wissen-Programmes (https://kompetenzzentrum-tourismus.de/tourismusfoerderung/lift/) für die Praxis zu fördern.

„Um wieder mehr ausländische Gäste ins Urlaubsland Deutschland zu locken, haben wir uns erfolgreich für die Erhöhung der Zuwendungen an die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) eingesetzt. Mit rund 4,6 Millionen Euro mehr kann das Marketing für das Reiseland Deutschland als nachhaltiges Reiseziel intensiviert werden. Damit bringen wir auch die Teilhabe der Menschen vor Ort am Tourismus voran. Insgesamt kann die DZT damit über mehr als 39 Millionen Euro für das Reiseland Deutschland verfügen. Ein wichtiges Signal für die gesamte Branche.“, so Dirk Wiese (MdB)

Quelle: Dirk Wiese, MdB

Bild: AdobeStock 119449226

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon