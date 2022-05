Irische Impressionen am Sonntag in Meschede mit SACKVILLE STREET

Ein Abend mit irischen Balladen und Liedern voller Sehnsucht in Mesched

brilon-totallokal: Meschede/HSK: Der WERKKREIS KULTUR MESCHEDE präsentiert das Trio SACKVILLE STREET am Sonntag, 08.05.2022 ab 18 Uhr im Bürgerzentrum Alte Synagoge Meschede (Kampstr. 8).

Für alle Irland-Fans ist dieses Konzert ein Muss, schließlich werden neben Irischen Balladen auch Widerstandslieder von bedrohlicher Auswanderung, Sehnsucht und sehr viel Leidenschaft zu hören sein. Das komplette musikalische Inventar der Celtic-Music wird zu hören sein: Tin Whistle, Keltische Harfe, Gitarre, Bouzouki, Mandocello, Bodhrán und natürlich der mehrstimmige Gesang.

Es gibt noch Karten für 12 € in den Touristik-INFO´s Meschede, Brilon und Olsberg, oder online unter www.reservix.de. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 15 €. Eine Tickethotline ist unter T. 02 91 – 205 350, oder [email protected] eingerichtet.

Bereits gekaufte Tickets für die ausgefallenen Konzerte behalten ihre Gültigkeit.

Die Veranstaltung unterliegt keinen Corona-Beschränkungen, allerdings werden die AHA-Regeln empfohlen:

„Abstand halten!“, „Hygiene-Maßnahmen beachten!“,

„Alltagsmaske tragen!“ Das freiwillige Tragen einer Schutzmaske in der Synagoge

wird vom WKM empfohlen. Das Bürgerzentrum Alte Synagoge Meschede verfügt zusätzlich über eine gute Lüftungsanlage, und die Dachfensterluken können geöffnet werden. Somit ist ein kompletter Luftaustausch gewährleistet.

Das Konzert bietet sich hervorragend als schönen, musikalischen Ausklang am Mai-SONNTAG in der Mescheder Innenstadt an.

Quelle: WERKKREIS KULTUR MESCHEDE E.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon