Dirk Wiese: MOVE Bewegungskampagne für Kinder und Jugendliche – Jetzt Aktionspakete bestellen

„Sportvereine hatten es während der Pandemie nicht leicht und konnten weniger Kinder und Jugendliche zu Sport und Bewegung animieren“

brilon-totallokal: Der heimische Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese informiert darüber, dass alle Sportvereine in der Region noch Aktionspakete im Rahmen der MOVE Bewegungskampagne des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Sportvereine können die Aktionspakete kostenlos bestellen und erhalten verschiedene Sport- und Spielmaterialien mit passender Spielesammlung, die im Rahmen des Mottos „Teamspiele“ in den Vereinen auch nach dem Aktionsmonat eingesetzt werden können.

„Sportvereine hatten es während der Pandemie nicht leicht und konnten weniger Kinder und Jugendliche zu Sport und Bewegung animieren. Mit der Aktion der Deutschen Sportjugend soll der Spaß an Bewegung in den Vordergrund rücken. Ich hoffe, dass viele Vereine und Verbände im Sauerland und ganz Deutschland die Chance nutzen Kinder durch Aktionstage für Bewegung zu begeistern.“, so Dirk Wiese zu der Kampagne.

Die Beantragung der Aktionspakete ist über die Website www.move-sport.de möglich. Die Deutsche Sportjugend freut sich, wenn Bilder und Videos der Aktionstage auf Social Media geteilt werden oder per Mail gesendet werden. Die Deutsche Sportjugend ist auf Instagram unter dem Namen deutschesportjugend zu finden und freut sich über Markierungen.

Quelle: Sandra Lechelt – wissenschaftliche Mitarbeiterin

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon