Kaffee-Konzert des Musikvereins Rösenbeck am Sonntag

Kaffee und Kuchen und ein buntes Programm am Kilian-Kirchhoff-Haus

brilon-totallokal: Rösenbeck: Am Sonntag ist Muttertag. Wer noch nicht weiß, was er seiner lieben Mama schenken soll, der kann sie kurzerhand zu Kaffee & Kuchen und einladen – ans Kilian-Kirchhoff-Haus in Rösenbeck.

Dort findet um 14:00 Uhr das Kaffee-Konzert des Musikvereins statt. Nach dem ersten Teil des Konzertes gibt es ab 14:45 Uhr leckeren Kuchen und heißen Kaffee. Ab 15:45 Uhr treten die Nachwuchsmusiker und -musikerinnen des Vereins auf und zeigen ihr Können. Im Anschluss startet um 16:00 Uhr der zweite Teil des Konzertes.

Unter der Leitung von Dirigent Holger Heines wird es einen bunten Mix aus Konzertstücken, Polkas und Märschen geben, so dass für jeden und jede das Richtige dabei ist. Obwohl das Konzert am Muttertag stattfindet, sind natürlich nicht nur die Mütter, sondern auch alle anderen herzlich eingeladen. Nach dem Konzert gibt es eine Kinderbelustigung für die Jüngsten.

Sollte das Wetter schlecht sein, findet das Kaffee-Konzert in der Schützenhalle statt.

Quelle: Andreas Kemper

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon