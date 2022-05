Ohren auf: Mehr Tempo für Inklusion – barrierefrei zum Ziel

Der brandneue Podcast zum Protesttag: „Tempo: Frei.Zeit!“

HSK. Aufgehorcht: Bogenschießen und Basketball mit Behinderung – geht das? Auch Darten, Konzerte und Reisen? Im brandneuen Podcast „Tempo: Frei.Zeit!“ gibt es die Antworten. Menschen mit und ohne Behinderungen unterhalten sich über die beste Zeit im Leben: über Freizeit. Aber auch über Barrieren in den Köpfen und an Orten.

Die erste von insgesamt sechs Folgen der Podcast-Reihe „Tempo: Frei.Zeit!“ startet pünktlich zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am Donnerstag, 5. Mai 2022. Seit 30 Jahren gibt es diesem Protesttag für mehr Teilhabe und Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderungen. Das Motto 2022 lautet: „Tempo machen für Inklusion – barrierefrei zum Ziel!“

An das Motto knüpfen auch die Gäste im Podcast „Tempo: Frei.Zeit!“ an. Moderator Christopher König spricht in sechs Folgen mit Menschen mit und ohne Behinderungen über Berührungspunkte im Leben. Geplaudert wird ein wenig über die Arbeit, noch mehr gesprochen über Freizeit mit Spaß, Sport und Spielen, richtig heiß diskutiert über Barrieren an Orten und in Köpfen. „Und wie wir diese gemeinsam überwinden können“, kündigt Moderator Christopher König an. „Wir wollen kurzweilig aufklären, unterhaltsame Einblicke bieten und ermutigen, gemeinsam Veränderungen anzustoßen. Hört rein, macht mit“, lädt Christopher König ein.

Der Podcast ist ein von der Aktion Mensch gefördertes Kooperationsprojekt: Es wurde angeregt von der EUTB, der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung Hochsauerlandkreis, von der Caritas Brilon initiiert und von Christopher König produziert. Talkgäste kommen aus Institutionen wie der Lebenshilfe HSK; AKIS Selbsthilfegruppe; vom Sozialwerk St. Georg Ambulant Betreutes Wohnen Meschede; den Behinderteninteressenvertretungen für Arnsberg und Brilon, dem Josefsheim Bigge und aus dem Ambulant Betreuten Wohnen der Caritas Brilon.

Reinhören: Der Podcast „Tempo: Frei.Zeit!“ läuft ab 5. Mai 2022 auf Spotifiy und dem YouTube Kanal der Caritas Brilon. Weitere Informationen zum Podcast und Protesttag bei Nadine Gebauer via [email protected]

Quelle: Sandra Wamers, Kommunikation Marketing, Caritasverband Brilon e.V.

