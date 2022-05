Südwestfalenaward 2022: Bewerbungen ab 15. Mai möglich

Südwestfalenaward für die besten Internetseiten in der Region gestartet

brilon-totallokal: IHK: Die drei südwestfälischen Industrie- und Handelskammern aus Arnsberg, Hagen und Siegen werden in diesem Jahr wieder den Südwestfalenaward für die besten Internetseiten in der Region vergeben. Als Kooperationspartner und Multiplikatoren unterstützen die südwestfälischen Marketing Clubs Siegen, Südwestfalen und Hochsauerland den Wettbewerb.

Hat die Internetseite ein ansprechendes Design und ist sie übersichtlich gestaltet? Spricht die Homepage den Kunden direkt und nutzerfreundlich an? Ist der Social-Media-Auftritt gelungen? Diese und noch weitere Kriterien werden von der Jury des Südwestfalenawards bewertet. Unter dem Motto „Das Beste im Web“ können Unternehmen, Agenturen, Vereine, Freiberufler und Organisationen, ab dem 15. Mai 2022, ihre Bewerbung online unter www.suedwestfalenaward.de einreichen. Bewerbungsschluss ist der 15. September 2022.

Die Awards werden in den Kategorien „Kunde“, „Design“ und „Social Media“ ausgelobt. Ein Preis wird zudem in der Kategorie Jahresmotto vergeben, welches in diesem Jahr „Mangel“ lautet. In dieser Kategorie bewertet die Jury, wie Unternehmen zum Beispiel mit dem Mangel an Fachkräften, Energie oder Rohstoffen umgehen. Die Sieger in den jeweiligen Kategorien erhalten traditionell als Preise Kunstobjekte und somit Unikate vom Künstler Hartmut F. K. Gloger aus Hagen. Darüber hinaus wird die Südwestfalen Agentur wieder einen Sonderpreis (in eigener Bewertung) vergeben.

„Für Unternehmen haben ein guter Internet- und Social Media-Auftritt eine immer größere Bedeutung. Die eingereichten Bewerbungen haben bereits in der Vergangenheit mit kundenfreundlicher, intuitiver und auch kreativer Gestaltung überzeugt, und wir hoffen auch dieses Mal wieder auf zahlreiche Teilnehmer“, sagt Fabian Ampezzan von der IHK Arnsberg. Dass es sich lohnt mitzumachen, zeigen insbesondere die Gewinnerseiten der vergangenen Südwestfalenaward-Veranstaltungen. Durch den automatischen Webseitencheck erhält jeder Teilnehmer zudem eine wertvolle Information für die Ausgestaltung der eigenen Homepage.

