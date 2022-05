Das Duo aus Brilon NA FEIN veröffentlicht seine Debut-Single

»Luisa, Luisa, möchtest du mit mir gehen?«

brilon-totallokal: Brilon: Die Debut-Single von Na Fein ist eine Hymne auf das wunderbar unsterbliche Verknallt sein in eine magische Person mit einem bezaubernden Namen.

Ein Powersong über all die Verrücktheiten und Folgen, die so eine magnetische Liebe nach sich zieht. Musikalisch liebevoll verpackt in zuckend drückenden Gitarren und nach vorne galoppierenden Drums. Über der dichten Soundwand entwickelt der kraftvolle und charismatische Gesang von Sänger Mathis eine wuselige Ohrwurm-Qualität. Im Fokus immer und immer wieder die flehende Frage: »Luisa, Luisa, möchtest … «

Bereits seit 2013 machen Mathis (20) und Ben (22) nun schon zusammen Musik. Mit ONE TAPE sind sie bestens in die lokale Musikszene eingebunden und verfügen über ein dichtes Netzwerk. Mit Na Fein haben sie sich eine weitere künstlerische Spielwiese erschaffen können. Die Songs aus dem anstehenden Debut-Album sind erstmals allesamt nicht im Proberaum entstanden. Mails, Chats, Videomeetings und die Cloud waren die gemeinsamen Orte für das kreative Songwriting.

Ben: »Mit dieser dezentralen Arbeitsweise konnten wir alle Songs perfekt vorproduzieren und uns sehr auf unsere musikalischen und textlichen Vorstellungen fokussieren, um dann den Titeln im Northroad Recording Studio gemeinsam mit Nils Enners den passenden Feinschliff zu verleihen. Dabei haben unsere Musikerfreunde Felix Brychcy an Bass und Synths, sowie Silas Fischer am Schlagzeug grandios performed.« »Die Songthemen des kommenden Albums sind allesamt Surrogate aus unserem Studentenleben und erzählen kleine Geschichten von Diversität, Stadt und Landleben, Überleben auf Studentenpartys ohne Alkohol, Verlust von Freunden an Sucht und Krankheit, queeres Aufwachsen im Dorf, Trennung & Trauer, sowie bedingungslosem Engagement! « so Mathis weiter. »Es ist also unser erstes Quasi-Konzeptalbum über das Studentenleben im Allgemeinen und Speziellen. In der Entstehung waren wir soundtechnisch inspiriert vom amerikanischen Pop Punk a la Blink-182 oder Machine Gun Kelly «.

Das Album »Pesto, Nudeln & Wein« erscheint im Herbst 2022 digital und als Vinyl-Album auf dem Label Langstrumpf Records. Hier wird in diesem Jahr das 30-jährige Jubiläum gefeiert! Langstrumpf Rec. wird inzwischen von Mathis und seinem Vater Michel als gemeinsames Projekt betrieben. Neben Na Fein veröffentlichen aktuell noch ONE TAPE, Rustikarl, Zweispiel und Dirk Mündelein hier ihre Werke.

Ein unter der Regie von Tim Wille in Szene gesetzter Videoclip folgt der Single »Luisa« mit Veröffentlichung am 18.05.2022 um 19 Uhr.

Fotocredits: [email protected]

Quelle: Langstrumpf Rec.

