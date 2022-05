Ohne (Fach) Abitur zum Bachelor Professional am Berufskolleg Brilon

Infoabend an der Fachschule für Wirtschaft – neuer Kurs ab August 2022

brilon-totallokal: Brilon: Am Montag, 09. Mai 2022, findet um 18:00 Uhr ein Informationsabend zum Bildungsgang „Bachelor Professional in Wirtschaft“ am Berufskolleg Brilon statt.

Eingeladen sind die bereits angemeldeten künftigen Studierenden, die ab August 2022 in sechs Semestern den Abschluss nebenberuflich im Abendunterricht erwerben wollen. Aber auch weitere Interessierte sind herzlich willkommen.

Grundlegende Voraussetzungen, um ohne Abitur oder Fachabitur den Bachelor in der Region erwerben zu können, ist eine kaufmännisch-verwaltende Ausbildung und/oder praktische Berufserfahrung in diesem Bereich. Diese und viele weitere interessante Hinweise zu den Möglichkeiten, vor Ort Karrierechancen zu sichern, werden erörtert.

Erste Informationen können auch unter www.berufskolleg-brilon.de in Erfahrung gebracht werden.

Eine Anmeldung zu der Veranstaltung ist nicht notwendig. Das Tragen eines Mundschutzes wird empfohlen.

Quelle: Klaus Götte – Berufskolleg Brilon / Foto: AdobeStock 80534418 (Symbolbild)

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon