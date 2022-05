4. Fachforum SPORT bewegt den HSK

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Die Sportjugend im KreisSportBund Hochsauerlandkreis e.V. veranstaltet mit Unterstützung des Schulamtes für den Hochsauerlandkreis das diesjährige Fachforum.

Eingeladen sind Vereinsübungsleiter*innen, Trainer*innen, Sportlehrer*innen und alle Interessierten. Unter dem Motto „Schnell von Kopf bis Fuß“ dreht es sich hierbei um das Thema Schnelligkeit und Schnelligkeitstraining.

Die Veranstaltung ist zwei geteilt und findet im sogenannten blended learning Format statt. Der Auftakt am 31.Mai erfolgt via Videokonferenz und beinhaltet einen Impulsvortrag von Dr. Daniel Krause (Universität Paderborn) zum Thema „schnelligkeitsorientiertes Koordinationstraining“. Es folgen wahlweise Praxis-Workshops zu den Themen Schnelligkeitstraining in der Leichtathletik (09.Juni) und Handlungsschnelligkeit im Fußball (15. Juni).

Die Veranstaltung dient den Teilnehmenden zur Verlängerung ihrer Übungsleiter C Lizenz mit der Anerkennung von 8 Lerneinheiten. Die Teilnahmegebühr liegt bei 30,00€.

Anmeldungen sind ab sofort unter www.hochsauerlandsport.de möglich!

Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel.: 02904/ 97 63 251 (Ansprechpartner: André Erlmann)

Quelle: KreissportBund Hochsauerlandkreis e.V.

