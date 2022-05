Babycafé mit Eltern im Städtischen Familienzentrum Olsberg

brilon-totallokal: Olsberg: „Spielevormittag“ ist das Thema des nächsten Babycafés im Städtischen Familienzentrum Olsberg. Einmal im Monat findet das offene Angebot für alle Eltern statt, deren Kinder zwischen 10 Monaten und 2,5 Jahre alt sind. Gemeinsam wird gesungen, gebastelt, gemalt, geturnt und vieles mehr. Eltern können dort Kontakte zu anderen Familien aufbauen. Kinder knüpfen Kontakte untereinander. Eltern spielen mit ihren Kindern und lernen dabei Spielmaterialien und Angeboten für diese Altersstufe kennen.

Nächster Termin ist am Mittwoch, 25. Mai. Die Teilnahme ist kostenlos; um sich und andere zu schützen, gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Interessierte Eltern werden gebeten, sich im Familienzentrum Olsberg, Rutsche 6 in Olsberg, anzumelden: per E-Mail an [email protected], per Telefon unter 02962/86068.

Quelle: Stadt Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon