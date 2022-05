Online-Lesestartkino für Grundschulen

brilon-totallokal: Brilon: Im Rahmen der Bildungskooperation mit Schulen bietet die Stadtbibliothek Brilon monatlich ein digitales Vorleseangebot für die ersten und zweiten Schuljahre der Grundschulen an.

Am Freitag, den 13. Mai 2022 lädt die Bibliothek wieder zum „Online-Lesestartkino“ ein.

Um 10 Uhr liest Steffi Kleinewalter über die Online-Plattform Webex das Buch „Die Streithörnchen“ von Rachel Bright und Jim Field vor.

Ganz oben am Baum hängt der letzte Tannenzapfen des Jahres – den muss Eichhörnchen Lenni unbedingt haben! Denn leider hat er versäumt, einen Vorrat für den Winter anzulegen, und nun ist sein Lager ganz und gar leer. Allerdings hat auch Eichhörnchen Finn es auf den allerletzten Zapfen abgesehen. Und schon stecken die beiden in einem wahnwitzigen Wettstreit. Denn der Tannenzapfen kann nur einem von ihnen gehören – oder? Ein turbulentes Bilderbuch über zwei Eichhörnchen, denen das Teilen schwerfällt. Ein humorvoller Vorlesespaß für kleine und auch größere Streithähne im Erstlesealter.

Lehrerinnen und Lehrer, die mit ihrer Klasse gerne teilnehmen möchten, melden sich bitte in der Stadtbibliothek Brilon an, entweder telefonisch unter 02961 / 794460 oder per Email unter [email protected].

