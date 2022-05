SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert besucht Brilon

Zum Wahlkampfschlussspurt wird der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert am Samstag, den 14. Mai nach Brilon kommen.

brilon-totallokal: Brilon: Von 10.30 Uhr bis 12 Uhr wird er am Stand der Briloner SPD in der Bahnhofstraße dabei sein und mit Landtagskandidat Hubertus Weber und unserem heimischen Bundestagsabgeordneten Dirk Wiese allen Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort stehen. Nach einer kurzen Ansprache wird es ausreichend Möglichkeit zum Austausch zu landes- und bundespolitischen Themen geben.

„Ich freue mich sehr, dass Kevin Kühnert meiner Einladung gefolgt ist und uns zum Wahlkampfabschluss tatkräftig unterstützen wird.“, so Dirk Wiese zum Besuch des Generalsekretärs. „Ich lade vor allem junge Sauerländerinnen und Sauerländer ein vorbeizukommen und Kevin Kühnert ihre Fragen zu stellen. Für junge Menschen setzt er sich seit Jahren ein und wir dürfen die junge Generation in unserer Politik nicht vergessen, sondern müssen sie in den Mittelpunkt unseres Handelns stellen, wenn wir über ihre Zukunft entscheiden.“, so SPD-Landtagskandidat Hubertus Weber zur Wahlkampfunterstützung durch Kühnert.

Kevin Kühnert ist seit Oktober Mitglied des Deutschen Bundestags und hat im Dezember den Posten des SPD-Generalsekretärs von Lars Klingbeil übernommen. Vorher war Kühnert von Ende 2017 bis Anfang 2021 Bundesvorsitzender der Jusos und war damit die Stimme der jungen SPD-Mitglieder.

Quelle: Dirk Wiese, MdB

