Hinweise der Stadt Brilon zur Landtagswahl 2022

brilon-totallokal: Brilon: Anlässlich der bevorstehenden Landtagswahl möchte die Stadt Brilon die Bürgerinnen und Bürger auf Folgendes hinweisen:

Briefwahl

Die Briefwahl kann noch bis Freitag, den 13. Mai, 18.00 Uhr beantragt werden. Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen (amtliche rote Umschläge) müssen spätestens am Wahltag um 18.00 Uhr im Wahlamt vorliegen. Um dies zu gewährleisten sollten sie spätestens am Donnerstag, den 12. Mai abgeschickt werden. Danach besteht noch die Möglichkeit, die Wahlbriefe bis zum Wahltag, 18.00 Uhr in die Hausbriefkästen im Rathaus oder im Amtshaus einzuwerfen bzw. direkt im Wahlamt (nicht im Wahllokal) abzugeben. Später eingehende Wahlbriefe dürfen bei der Auszählung nicht berücksichtigt werden.

Anlässlich der bevorstehenden Landtagswahl möchte die Stadt Brilon die Bürgerinnen und Bürger auf Folgendes hinweisen:

Das Wahlamt befindet sich im Amtshaus (Bahnhofstraße 33) und ist am Wahlwochenende wie folgt geöffnet:

Freitag, 13. Mai 08.00 – 12.30 Uhr und 13.30 – 18.00 Uhr

Samstag, 14. Mai 08.00 – 12.00 Uhr

Sonntag, 15. Mai 08.00 – 18.00 Uhr

Die Stadt Brilon ist zur Landtagswahl in 23 Stimmbezirke eingeteilt. Das ist ein Stimmbezirk weniger als bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr, denn der frühere Stimmbezirk 060 Itzelstein / Hollemann wurde mit dem Stimmbezirk 030 Niederes Quartal zusammengelegt. Für die Wählerinnen und Wähler ändert sich dadurch aber nichts, da beide Stimmbezirke im gleichen Gebäude (Teilstandort der Grundschule St. Engelbert in der Niederen Mauer) vorgesehen waren.

Wie schon bei der Bundestagswahl wird in Rixen kein Wahlraum eingerichtet, da aufgrund der geringen Einwohnerzahl das Wahlgeheimnis möglicherweise nicht eingehalten werden kann. Rixen bildet daher wieder einen gemeinsamen Stimmbezirk mit Scharfenberg. Die Wahlberechtigten aus Rixen müssen daher – sofern sie nicht per Briefwahl gewählt haben – den Wahlraum im Feuerwehrhaus Scharfenberg aufsuchen.

Alle übrigen Stimmbezirke bleiben unverändert.

Wahlräume

Bei den Wahlräumen wurden im Vergleich zur Bundestagswahl im letzten Jahr keine Veränderungen vorgenommen. Auf der Wahlbenachrichtigung findet jeder Wahlberechtigte die Bezeichnung und die Anschrift des jeweils zuständigen Wahlraumes.

Um Missverständnissen vorzubeugen, weist die Stadt Brilon auch darauf hin, dass sich der Wahlraum für den Stimmbezirk 030 Niederes Quartal / Hollemann im Teilstandort der Grundschule St. Engelbert in der Niederen Mauer (frühere Martin-Luther-Schule) befindet. Im Hauptstandort der Grundschule St. Engelbert am Derker Tor befindet sich kein Wahlraum!

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Es besteht keine gesetzliche Pflicht mehr zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (Maske) innerhalb des Wahlraumes. Das gilt sowohl für die Wählerinnen und Wähler als auch für die Wahlhelfer. Das Tragen einer Maske wird seitens der Stadt Brilon aber empfohlen.

Das im Wahlraum vorhandene Mobiliar wird im Laufe des Wahltages von den Wahlhelfern regelmäßig desinfiziert. Das gilt auch für die Stifte zum Ankreuzen der Stimmzettel. Den Wählerinnen und Wählern ist es auch erlaubt, eigene (nicht radierfähige) Stifte zum Ankreuzen der Stimmzettel mitzubringen.

Ergebnispräsentation

Wer am Wahlabend am Verlauf der Ergebnisermittlung in Brilon bzw. im Hochsauerlandkreis interessiert ist, kann diesen auf der Internetseite der Stadt Brilon www.brilon.de live mitverfolgen.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon