Olsberg: Kneipp- und Gesundheitsangebote im Mai 2022

brilon-totallokal: Brilon/Olsberg: Aus dem aktuelle Programmheft 2022 der Tourismus Brilon Olsberg stellen wir Ihnen hier einige interessante Veranstaltungen vor. Nähere Informationen erhalten Sie auch auf der Website der Tourismus Brilon Olsberg GmbH.

Mittwoch, 11. Mai 2022

Der Wald, die grüne Apotheke – Kneipp-Wanderung

Diese Exkursion führt über den zertifizierten Kneipp WanderWeg Olsberg zum Gierskoppbach. Die Natur hält sehr viel für unsere Gesundheit bereit – erfahren Sie bei dieser Wanderung mehr darüber. Zusätzlich werden Sie an der Naturtretstelle Gierskoppbach hautnah die belebende Wirkung eines Knie- oder Armgusses sowie des Wassertretens erleben.

Veranstalter: Kneipp-Verein Brilon-Olsberg e.V.

Leitung: Jutta Vorderwülbecke, Kneipp-Gesundheitstrainerin SKA und Natur- und Landschaftsführerin

Termin: Mittwoch, 11. Mai 2022

Start: 14:00 Uhr | Dauer: ca. 3 Stunden

Treffpunkt: Am Armbecken im Kneipp-Park Dr. Grüne, 59939 Olsberg

Streckenlänge: ca. 6 km

Schwierigkeit: mittelschwer

Hinweis: Bitte festes Schuhwerk tragen und eine Sitzunterlage sowie Verpflegung und ein Getränk für unterwegs mitbringen.

Kosten: 10,- €, ermäßigt*: 7,- € p. P.

(* für Gäste mit SauerlandCard und Mitglieder des Kneipp-Verein Brilon- Olsberg).

Eine Anmeldung ist erforderlich:

Tourismus Brilon Olsberg GmbH

Ruhrstr. 32, 59939 Olsberg

Tel. 02962-97370

Derkere Straße 10 a, 59929 Brilon

Telefon: 02961 96990

Samstag, 14. Mai 2022

Entschleunigung am Nachmittag – Wandern und Yoga

Eine Wanderung um den Sauerland-Seelenort Schmalah See mit Yoga-Einheiten. An diesem Frühlingstag werden Sie entlang des sogenannten Silbersees geführt und praktizieren dort an einem schönen Platz in der Natur Yogaübungen. Schätzen Sie mit allen Sinnen den Ort mit seiner besonderen Flora.

Veranstalter: Kneipp-Verein Brilon-Olsberg e.V.

Leitung: Astrid Entrup / Kneipp- und Gesundheitstrainerin SKA und Birgit Vossel / Yogalehrerin SKA

Termin: Samstag, 14. Mai 2022

Start: 14:30 Uhr | Dauer: ca. 2 1/2 Stunden

Treffpunkt: Wanderparkplatz Schmalah, Kirchstraße, bei der Unterführung, 59929 Brilon-Wald

Streckenlänge: ca. 6,5 km

Schwierigkeit: einfach

Hinweis: Bitte wetterfeste Kleidung, festes Schuhwerk tragen und ein Getränk mitbringen.

Teilnehmer: ohne Hunde

Kosten: 10,- €, ermäßigt*: 7- € p.P.

(* für Gäste mit SauerlandCard und Mitglieder des Kneipp-Verein Brilon- Olsberg).

Eine Anmeldung ist erforderlich:

Alle Angebote werden unter den aktuell geltenden Corona-Schutzmaßnahmen durchgeführt.

