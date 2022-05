Online-Kompakt-Training für Immobilienverwalter

Weiterbildung im Rahmen von §34c der Gewerbeordnung – Am 23. Mai online

Was erwarten die Kunden von einem Top-Makler? Wie können sie sich vom Wettbewerb abheben?



brilon-totallokal: IHK: Das Live-Online-Training des IHK-Bildungsinstituts am 23.5.2022 zeigt Immobilienverwaltern in fünf Themenbausteinen alle wichtigen Gepflogenheiten und Rechtsgrundlagen auf, die sie für ihre Tätigkeit benötigen.

Die Themenbausteine im Einzelnen:

Fit in Immobilien und Steuern Besser beraten, erfolgreicher verkaufen Aktiv am Markt – Wettbewerbsrecht Sicher im aktuellen Maklervertragsrecht Update Mietrecht

All diese Bereiche werden im Online-Training des IHK-Bildungsinstituts aufgezeigt und detailliert erklärt. Mitarbeiter in der Immobilienbranche oder Vermieter von eigenen oder fremden Immobilien mit wenig Vorkenntnissen, können sich über die Homepage des Instituts anmelden – www.ihk-bildungsinstitut.de – oder sich an Erika Breil wenden: Telefon 02931/878 221, E-Mail: [email protected].

