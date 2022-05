Weiblich, wirkungsvoll und ausdrucksstark präsentieren!

Mehr Mut für eine erfolgreiche (Selbst-)Präsentation! – Am 23. Mai in Arnsberg

brilon-totallokal: IHK: Wem bei dem Gedanken, eine Rede zu halten oder eine Präsentation vorzustellen ganz mulmig zumute wird, verspricht das IHK-Bildungsinstitut Abhilfe! Gerade Frauen tun sich häufig schwerer, im Mittelpunkt zu stehen und ihr Können zu zeigen, als ihre männlichen Kollegen. Deshalb richtet sich das Präsentationstraining am 23. Mai in Arnsberg einmal gezielt nur an weibliche Interessenten.

Sie erfahren im Training, wie sie ihre Körpersprache und Stimme einsetzen. Sie lernen, sich vorab ihre Adressaten genau anzusehen und zu analysieren. Sie lernen, wie sie künftig getrost weibliche Attribute wie beispielsweise Empathie und Einfühlungsvermögen nutzen können, um mögliche Widerstände im Keim zu ersticken.

Weitere Informationen können im Internet eingesehen – www.ihk-bildungsinstitut.de – oder telefonisch erfragt werden: Hannah Gomes, Telefonnummer: 02931/878 262.

