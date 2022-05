Olsberg: Starkes Team sucht Verstärkung: Aushilfe (450 € Basis) oder halbe Tage.

Anzeige: Wir bieten einen krisensicheren Arbeitsplatz – Teilzeit oder Aushilfe. Restaurantservice (m/w/d)

Gerne als Mini-Job, in Teilzeit oder studentische Aushilfe.

Sie haben Freude am Service in unserem Restaurant, Freude am Umgang mit Menschen verschiedener Kulturen und sind stets gut gelaunt, auch in spontan stressigen Situationen. Sie haben ein gepflegtes, freundliches und sicheres Auftreten…

dann … einfach anrufen und Gesprächstermin vereinbaren. Info Hotline 02962-979.777 oder per Mail [email protected]

Kurpark Villa Olsberg, Mühlenufer 4a, 59939 Olsberg Tel.: 02962- 9797-0 oder [email protected]

Wir freuen uns …

Weitere Informationen über uns: Kurparkvilla.com

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon