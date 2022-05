Termin und Anmeldung zur nächsten Fischerprüfung

Anmeldung zur Prüfung bis spätestens 01. Juli

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Die nächste Fischerprüfung für den ersten Fischereischein findet von Dienstag, 16. August, bis Freitag, 19. August, (an drei Tagen) statt und wird von der Unteren Fischereibehörde in Meschede angeboten. Die Prüfung findet im Kreishaus in Brilon statt.

Die Anmeldung zur Prüfung ist bis spätestens Montag, den 01. Juli, bei der Unteren Fischereibehörde des Hochsauerlandkreises einzureichen. Später eingehende Anträge können nicht mehr berücksichtigt werden. Die Prüfungsgebühr beträgt 50 Euro.

Weitere Informationen zur Fischerprüfung und zu den Vorbereitungslehrgängen gibt es im Internet unter www.hochsauerlandkreis.de – Link Fischereiwesen –. Dort kann der Zulassungsantrag zur Fischerprüfung auch heruntergeladen werden. Der Antrag ist ebenfalls in der Kreisverwaltung Meschede, Steinstr. 27, im Zimmer 684 sowie in der Bürgerinfo erhältlich.

