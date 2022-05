Brand im Nachtigallenweg

Eine Pfanne mit heißem Fett war in Brand geraten

brilon-totallokal: Brilon: Am Donnerstagmittag (12.05.2022, 11.31 Uhr) wurde die Feuerwehr Brilon zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienwohnhaus am Nachtigallenweg alarmiert. In der Küche einer Erdgeschosswohnung war eine Pfanne mit heißem Fett in Brand geraten. Die Bewohnerin transportierte die Pfanne zum Küchenfenster und warf sie in den Garten.

Dabei verletzte sie sich durch das brennende Fett schwer am Arm und am Oberschenkel. Die Feuerwehr versorgte die Verletzte bis zum Eintreffen von Rettungsdienst und Notarzt. Sie wurde anschließend ins Krankenhaus eingeliefert. Die übrigen Bewohner, Ehemann und zwei Kinder, blieben unverletzt.

Durch das schnelle Handeln der Verletzten gerieten Kücheneinrichtungen und Küche nicht in Brand. Weitere Maßnahmen der Feuerwehr waren daher nicht erforderlich. 15 Feuerwehrkräfte waren rund 45 Minuten im Einsatz.

Trotz der Verletzungen wurde hier genau richtig gehandelt. Ein Fettbrand darf niemals mit Wasser gelöscht werden. Beim Löschen mit Wasser gibt es in der Regel eine Fettexplosion. Die Folge sind dann oft schwerste Brandverletzungen und ein Brand der gesamten Küche.

Quelle: Marcus Bange – Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon

