Magische Musikwelten mit Niyireth Alarcón

Konzert am Sonntag, 22.05.2022 in der Reihe „Klangkosmos Weltmusik“ in der Evangelischen Stadtkirche Brilon

brilon-totallokal: Brilon: Brilon Kultour und die Evangelische Kirchengemeinde Brilon laden herzlich zu einem Konzert am Sonntag, 22.05.2022 in der Reihe „Klangkosmos Weltmusik“ ein. Die Begegnung mit andinen Klängen in der Evangelischen Stadtkirche Brilon beginnt um 19.30 Uhr. Niyireth Alarcón ist über die Grenzen Südamerikas hinaus bekannt als wichtigste Vertreterin der jungen Generation der kolumbischen Musikszene für andine Musik Kolumbiens und für ihre innovativen Interpretationen traditioneller lateinamerikanischer Musik.

Ihr neues Konzertprogramm „Los viajes y los encuentros“ (Reisen und Begegnungen) bildet den poetischen Soundtrack zu zahlreichen Reisen, die Niyireth Alarcón und ihre Musiker in den letzten Jahren in Kolumbien, aber auch in andere lateinamerikanische Länder unternommen haben. Das Repertoire enthält Melodien, Harmonien, Klangfarben, Texte und magische Symbole, die aus der kolumbianischen Andenmusik stammen und von den Musikern sensibel neu arrangiert wurden, um die tiefsten menschlichen Gefühle durch den „heiligen Akt des Gesangs“ zum Ausdruck zu bringen.

Die Sängerin aus Medellin gewinnt mit ihrer warmen, klaren, emotionsgeladenen Stimme und in Begleitung ihrer exzellenten Musiker sofort das Publikum!

Das Konzert wird durch das Kultursekretariat NRW in Gütersloh gefördert und von der Firma Oventrop unterstützt. Der Eintritt ist frei – eine Spende vor Ort willkommen. Alle Besuchenden werden gebeten, auch am Platz eine Maske zu tragen. Der Einlass beginnt um 19 Uhr.

Bild: Die kolumbianische Sängerin Niyireth Alarcón

Fotorecht: Adelia Agzamova

