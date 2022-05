Das Mitsingkonzert: „Frau Höpker bittet zum Gesang“

Mitsingkonzert am 12.06.2022 um 17:00 Uhr im Bürgerzentrum Brilon

brilon-totallokal: Brilon: Endlich ist es wieder soweit. Am Sonntag, den 12.06.2022 findet um 17:00 Uhr das beliebte Mitsingkonzert „Frau Höpker bittet zum Gesang“, organisiert durch den Briloner Frauenchor „Just for Joy“, im Bürgerzentrum in Brilon statt.

Die Sängerin und Pianistin Katrin Höpker aus Köln begeistert dabei mittlerweile zum 9. Mal in Brilon mit ihrem Veranstaltungsformat. Kein Konzert ist wie das andere, denn die Musiktitel sind stets aufs Neue individuell zusammengestellt. Ob Popsongs, Schlager, Volkslieder oder Evergreens – Frau Höpkers Repertoire scheint unerschöpflich zu sein.

Begeistert singt das Publikum mit, nachdem Frau Höpker wenige Takte auf dem Klavier angestimmt hat. Die Songtexte werden dabei für alle sichtbar auf eine Leinwand projiziert.

Wer diesen Nachmittag mit Frau Höpker und einem stimmgewaltigen Publikum live erleben möchte, der bekommt Gelegenheit Karten zum Preis von 17,- € p.P. an den bekannten VVK-Stellen (Buchhandlung Prange, Brilon, Bücher Podszun, Brilon und BWT Brilon) zu erwerben.

Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit.

Quelle: Anja Vonstein

