Naturpark-Wandertag am 29. Mai 2022

Gewinnspiel: „WIR SIND NATUR – entdecken, erleben, verbunden fühlen“

brilon-totallokal: Bonn/HSK: Zwei Jahre in Folge musste der bundesweite Naturpark-Wandertag wegen der Pandemie ausfallen – nun ist er endlich wieder zurück! Naturparke sind ideale Orte, um die Natur zu entdecken, zu erleben und sich mit ihr verbunden zu fühlen. In einem immer stärker urban geprägten Europa können die Menschen sich an diesen Orten erden und fühlen, dass auch sie Teil der Natur sind.

Besucher:innen können ihren Naturpark auf neue Weise erleben – als Orte der Entdeckungen und des Staunens, der Abenteuer und zugleich als Quelle der Erholung und Entspannung: Beim „Naturpark-Wandertag“ steht deshalb das gemeinsame Naturerlebnis und das Glück, mit allen Sinnen die Natur zu erleben, im Mittelpunkt. Zahlreiche Erlebnistouren werden von fachkundigen Führern begleitet – so kommen neben der Informationsvermittlung auch Spaß und Naturgenuss nicht zu kurz.

Der Naturpark-Wandertag findet seit 2014 immer am letzten Maiwochenende statt. Auf der VDN-Aktions-Seite sind die Veranstaltungen in den Naturparken aufgeführt. Anlass für den Naturpark-Wandertag ist der „Europäische Tag der Parke“/“European Day of Parks“ am 24. Mai, der jährlich vom europäischen Dachverband EUROPARC Federation organisiert wird.

Neu in diesem Jahr: Gemeinsames Gewinnspiel von VDN e. V. und NNL e. V.

Gemeinsam veranstalten der Verband Deutscher Naturparke e. V. (VDN e. V.) und der Verband Nationale Naturlandschaften e. V. (NNL e. V.) erstmals ein Gewinnspiel für die Besucher:innen aller Nationalen Naturlandschaften. Die Nationalen Naturlandschaften sind das bundesweite Bündnis der 104 Naturparke, 16 Nationalparke, 18 Biosphärenreservate und zwei Wildnisgebiete. Diese Gewinnspiel-Aktion der beiden Dachverbände möchte all jene Emotionen und Erlebnisse einfangen und sichtbar machen, aus denen eine tiefe Verbundenheit mit der Natur und eine nachhaltige Wertschätzung für die Nationalen Naturlandschaften entspringen. Jede:r kann ab sofort mitmachen und bis zum 31. Mai 2022 ein Lieblingsfoto und ein dazu passendes Zitat aus einer Nationalen Naturlandschaft einreichen und mit etwas Glück hochwertige und spannende Preise gewinnen.

Hier geht es zur Gewinnspiel-Seite mit weiteren Informationen und Teilnahmebedingungen.

Über den Europäischen Tag der Parke Der Europäische Tag der Parke (engl. European Day of Parks) findet jährlich am 24. Mai statt und würdigt die europäischen Großschutzgebiete und deren Leistungen für die Gesellschaft. Jedes Jahr findet die Veranstaltung unter einem bestimmten Thema statt. Bereits seit 1999 organisiert die EUROPARC Federation den Europäischen Tag der Parke, um durch verschiedene Aktionen und Veranstaltungen der Öffentlichkeit die Bedeutung der wertvollsten Landschaften Europas näherzubringen.

Über das Bündnis Nationale Naturlandschaften Der Verband Deutscher Naturparke e. V. ist der Dachverband der deutschen Naturparke. Er ist zusammen mit dem Verband Nationale Naturlandschaften e. V. Träger der Dachmarke „Nationale Naturlandschaften“. Die Nationalen Naturlandschaften (NNL) bewahren als Bündnis der deutschen Nationalparke, Naturparke, Biosphärenreservate und Wildnisgebiete auf rund einem Drittel der Fläche Deutschlands gemeinsam mit allen Menschen faszinierende Natur, vermitteln Freude beim Erleben der Natur und gestalten die Zukunft mit Zuversicht nachhaltig.

Bild: Natur hautnah erkunden unter dem Motto „Wir sind Natur – entdecken, erleben, verbunden fühlen“.

Fotocredits: © NPMoor/Andreas Krone

Quelle: Verband Deutscher Naturparke e. V. (VDN)

