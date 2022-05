Seminar zu Abschiedsrituale

Rituale haben im Alltag eine besondere Bedeutung

brilon-totallokal: Soest: Rituale haben im Alltag eine besondere Bedeutung, besonders aber in der Situation des Abschieds. In einer Tagesveranstaltung der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen erhalten Mitarbeitende in Alten- und Pflegeheimen und Interessierte Anregungen, um sterbenden Menschen und ebenso denen, die um sie trauern, hilfreich beistehen zu können. „Menschen in ihren letzten Lebensstunden begleiten – Ein Abschiedsritual am Sterbebett“ lautet der Titel des Seminars am Donnerstag, 30. Juni 2022 von 10:00 bis 16:00 Uhr in der Tagungsstätte Soest unter Leitung von Pfarrerin Lindtraut Belthle-Drury.

Teilnehmende lernen ein christliches Abschiedsritual mit einer Segenshandlung kennen. Außerdem erarbeiten sie selbst ein Abschiedsritual anhand eines Symbols. Die Tagungskosten betragen 85 €.

Information und Anmeldung bei: Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V., Postfach 13 61, 59473 Soest, Telefon: 02921 371-230, e-Mail: [email protected], www.frauenhilfe-bildung.de.

