Namaste Steinbergstrolche in Altenbüren!

Steinbergstrolche erlangen Yoga-Sportabzeichen

brilon-totallokal: Brilon-Altenbüren: „Namaste“ klingt es einmal in der Woche bei den Steinbergstrolchen im Kindergarten Altenbüren durch die Turnhalle. Jeden Donnerstag findet hier Kinderyoga statt und schenkt den Kindern viel Bewegung und Entspannung.

Die letzten Wochen durften die Steinbergstrolche besondere Yoga-Stunden erleben, denn gemeinsam reisten wir z.B. mit den Piraten über das wilde Meer, flogen zur einer geheimnisvollen Dracheninsel voller Vulkane und besuchten „Rapunzel & Co.“ Im Märchenland.

Durch die bewegt-entspannten Yoga-Einheiten, voller kindgerechter Asanas erlangten die Kinder am Ende das Mike-Yoga-Sportabzeichen.

In einer gemeinsamen Zeremonie auf der Wiese des Spielplatzes, begrüßten alle Yogis am letzten Tag des Yoga-Sportabzeichens den sonnigen Morgen, genossen eine Meditation zu Vogelgezwitscher in der Natur und bekamen das Mike-Yoga-Abzeichen überreicht.

Ganz stolz nahmen die Kinder die Urkunde entgegen und feierten diesen besonderen Moment mit selbstgebackenen Yogi-Keksen und Kräutertee in gemeinsamer Runde.

NAMASTE!

Bild: Erzieherin Simone Steffens mit den Steinbergstrolchen, die das Mike-Yoga-Sportabzeichen erlangt haben

Fotocredits: Katrin Sommerkamp; Kindergarten Altenbüren

Quelle: Simone Steffens;

