Richtungsweisend – Impulse und Informationen zu BNE in Naturparken

Wissen, Überzeugung und Engagement als Basis für Nachhaltigkeit

brilon-totallokal: Bonn: Seit 2018 orientieren sich mehr und mehr Naturparke in ihrer Bildungsarbeit in Richtung BNE, denn seit dem 1. April 2018 zählt BNE zu den gesetzlichen Aufgaben der Naturparke in Deutschland. Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrungen in der Bildungsarbeit besitzen Naturparke hierfür hervorragende Voraussetzungen. Die Online-Publikation „BNE in Naturparken – Impulse und Informationen“ greift den Bedarf nach Unterstützung auf, wie unter gesetzten Rahmenbedingungen und Strukturen BNE in die Arbeit der Naturparke am besten implementiert werden kann.

BNE passt als Baustein in besonderer Weise in das Aufgabenspektrum der Naturparke, denn BNE soll Menschen in die Lage versetzen, nachhaltig zu denken und zu handeln. Damit unterstützt BNE die Arbeit der Naturparke in ihren Handlungsfeldern nachhaltige Regionalentwicklung, Erhalt der biologischen Vielfalt sowie Erholung und nachhaltiger Tourismus. In ihnen hängt erfolgreiche Arbeit wesentlich davon ab, die Unterstützung der regionalen Akteure und der Bevölkerung zu gewinnen.

Wissen, Überzeugung und Engagement als Basis für Nachhaltigkeit

BNE ist als eine Ausrichtung der Bildung aus der Erkenntnis entstanden, dass eine Transformation der Gesellschaft und Wirtschaft hin zu einer nachhaltigen Entwicklung nur gelingen kann, wenn sich die Menschen auf der Grundlage von Wissen und Überzeugung dafür entscheiden, Nachhaltigkeit zur Richtschnur ihres eigenen Handelns zu machen. Bei BNE-Aktivitäten geht es auch darum, Zukunfts- und Gestaltungsgedanken, den Wandel von Lebensstilen oder das Verständnis von nachhaltigem Wirtschaften unter Einbezug von Gerechtigkeitsaspekten zu thematisieren. Neben der ökologischen Dimension werden also auch soziale, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte in die Betrachtung integriert.

Die Online-Publikation „BNE in Naturparken – Impulse und Informationen“ wurde im Rahmen einer vom Verband Deutscher Naturparke (VDN) gegründeten und begleiteten „AG BNE“ von Mitarbeiter:innen der Naturparke erarbeitet, die in ihren Naturparken für BNE und Bildungsarbeit zuständig sind. Die Publikation steht auf der Naturparke-Website unter http://www.naturparke.de/service/infothek zum Download bereit.

Bild: Führungen wie diese gehören im Naturpark Niederlausitzer Landrücken zur Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE).

Fotocredits: © Daniel Kowal

Quelle: Verband Deutscher Naturparke e. V. (VDN)

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon