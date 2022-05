Dirk Wiese (MdB) wieder im Vorstand der Bundestags-Borussen

Fußball gilt zu Recht, als schönste Nebensache der Welt

brilon-totallokal: Berlin/HSK: Auch im Deutschen Bundestag in Berlin. So gibt es bereits seit 2014 auf Initiative einiger sozialdemokratischer Bundestagsabgeordneter um Sabine Poschmann (Dortmund), Achim Post (Espelkamp) und Dirk Wiese einen BVB-Fan-Club mit gut 80 Mitgliedern im Deutschen Bundestag.

Aktuell stand die Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen auf dem Programm. Dabei wurde Dirk Wiese aus dem Sauerland erneut zum Schatzmeister gewählt.

„Ich freue mich als überzeugter Borusse auch weiterhin im wichtigsten Fan-Club im Deutschen Bundestag mitarbeiten zu dürfen.“, so der heimische Abgeordnete Wiese. Neben dem gemeinsamen Spiel schauen stehen auch immer wieder Gespräche zu aktuellen Themen an. Aki Watzke, Roman Weidenfeller oder Sebastian Kehl kamen bereits in der Vergangenheit zu Gesprächen nach Berlin.

