Aktion ukrainischer Frauen in Stadtbibliothek

brilon-totallokal: Brilon: Am Mittwoch, den 25. Mai 2022 lädt die Stadtbibliothek Brilon zur Aktion „Blumen für den Frieden – flowers for peace“ ein. Von 15.30 bis 17 Uhr stellen ukrainische Frauen im Obergeschoss der Bibliothek die florale Handwerkskunst Petrikivka vor. Petrykivka ist ein origineller Kunststil der Ukraine und wird als immaterielles Kulturerbe der Menschheit der UNESCO gelistet. Zusätzlich werden an diesem Nachmittag auch kunstvolle Sonnenblumen aus feinem Papier hergestellt.

„Mit dieser Aktion möchte die Stadtbibliothek Brilon den ukrainischen Frauen über die Kunst eine Stimme geben. Es lohnt sich, vorbei zu kommen. Schauen Sie den Frauen über die Schulter, kommen Sie ins Gespräch. Auch Mitmachen ist erwünscht.“, so Ute Hachmann von der Stadtbibliothek, die das Projekt koordiniert.

Die kleinen Kunstwerke, die an diesem Nachmittag entstehen, werden als „Blumen für den Frieden“ in den Fenstern des Rathauses ausgestellt werden.

Bild: von links nach rechts Ute Hachmann, Stadt Brilon mit den ukrainischen Frauen Alina, Angelica und Valentina.

Fotocredits: Stadt Brilon

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

