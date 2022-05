Jugendraum in Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle wird weiterhin vom Hochsauerlandkreis gefördert

Dieser Raum ist die Anlaufstelle in Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle für die Jugend

brilon-totallokal: Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle: Auch in diesem Jahr fördert der Hochsauerlandkreis die T.O.T. (Teil offene Tür) im Jugendraum im Pfarrheim St. Michael in Gudenhagen. Dieser Raum ist die Anlaufstelle in Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle für die Jugend. Er wurde 1994 vom damaligen Pastor Uwe Wischkony und dem jetzigen Ortsvorsteher Wolfgang Diekmann gegründet.

Seit diesem Zeitpunkt steht der Jugendraum allen Jugendlichen des Dorfes für die Jugendarbeit zur Verfügung. Darüber hinaus wird er auch von vielen örtlichen Verbänden und Vereinen mitgenutzt. Im Jahr 2003 wurde er vom Hochsauerlandkreis als „Teil offene Tür“ anerkannt und wird seitdem vom HSK auch finanziell gefördert.

Von der guten Jugendarbeit vor Ort konnte sich vor wenigen Tagen Kreisjugendamtsmitarbeiter Walther Wegener beim Gespräch zum Wirksamkeitsdialog im Jugendraum von den Ansprechpartnern der Jugendlichen Lena Heuel-Bonrath und Christian Draheim und den seit 1994 Verantwortlichen des Jugendraumes Hellmut Roitsch und Wolfgang Diekmann überzeugen. Weitere Ansprechpartnerin der Jugendlichen ist Sophie Möller.

Die Renovierungsarbeiten des Jugendraumes wurden in der Coronazeit abgeschlossen. Für dieses Jahr wurden einige weitere Aktionen besprochen.

Das Bild zeigt von links nach rechts: Wolfgang Diekmann, Christian Draheim, Lena Heuel-Bonrath und Hellmut Roitsch. Auf dem Bild fehlt Sophie Möller

Foto/Bericht: Dorfgemeinschaft

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon