Großer Erfolg für Kommunen in unserer Heimat

Neue LEADER-Regionen / Nach EU stellt auch das Land die Weichen

brilon-totallokal: Südwestfalen: „Das ist ein großer Erfolg für die Kommunen in unserer Heimat“, so reagierte der südwestfälische CDU-Europaabgeordnete Dr. Peter Liese auf die Mitteilung der neuen Leader-Regionen. Leader ist ein Förderprogramm der Europäischen Union zur ländlichen Entwicklung. Es ermöglicht die Finanzierung von kleinen Projekten, vor allem in den Dörfern, aus EU-Mitteln. Die jeweilige Auswahl erfolgt durch Gremien vor Ort, die mehrheitlich mit ehrenamtlichen Mitarbeitern bestückt werden müssen. Nachdem das Europäische Parlament bereits im letzten Jahr die Weichen dafür gestellt hat, dass LEADER weitergeht (5 Prozent der zweiten Säule der Landwirtschaftspolitik) hat jetzt die Landesregierung die neuen LEADER-Regionen benannt. Alle bisherigen Regionen im Hochsauerlandkreis werden weiter gefördert:

„Hochsauerland“ mit 2,7 Mio. € (Kommunen: Brilon, Hallenberg, Marsberg, Medebach, Olsberg, Winterberg)

„4 mitten im Sauerland“ mit 2,3 Mio. €. (Kommunen: Bestwig, Eslohe, Meschede, Schmallenberg)

„LEADER sein! Bürgerregion am Sorpesee“ mit 3,1 Mio. €. (Kommunen: Arnsberg, Balve, Neuenrade, Sundern)

„Das ehrenamtliche Engagement in den bestehenden Regionen ist großartig und mithilfe der EU-Mittel bringen wir unsere Region jeden Tag ein bisschen mehr voran. Von innovativen Erneuerungen, z.B. das „Natur Office“ in Brilon, dem Schaukelweg in Bestwig-Ostwig bis zu Renovierungen von lokal historischen Gebäuden wie z.B. die alte Kornmühle in Ramsbeck, wird viel Wichtiges für unsere Heimat erreicht. Ich bin stolz darauf einen Beitrag geleistet zu haben, dass nicht nur die bestehen Regionen weiter unterstützt werden, sondern sogar noch neue hinzukommen“, so der heimische Abgeordnete.

Bild: Dass der neue Schaukelweg in Ostwig nicht nur Kindern Spaß macht, probierten Matthias Kerkhoff MdL und Peter Liese MdEP selber aus

