Ohne den SGV wäre der Wandertourismus in der Region nicht das, was er heute ist

Anregungen und Aufgaben rund um Wandern und Naturschutz im neuen Freizeitmagazin

brilon-totallokal: Sauerland: Wandern ist so gefragt wie nie, dies belegt der frisch erschienene Wandermonitor sehr deutlich. Für den Sauerländischen Gebirgsverein (SGV) als Partner der touristischen Wanderdestinationen ist dies eine Riesenchance. Der Verein nutzt das hohe Interesse, um mit einem neuen Magazin auf seine wichtige Arbeit aufmerksam zu machen und weitere Mitglieder zu gewinnen. Ziel ist, als Partner der touristischen Destinationen Sauerland, Bergisches Land, Siegen-Wittgenstein, Ruhrgebiet und Münsterland das Wandern noch attraktiver zu machen.

Der Wandermonitor belegt: Die Menschen wandern häufiger und nutzen verstärkt die Wanderwege der heimischen Region. Die Zahl der Tagesausflüge für eine Wanderung ist im Gegensatz zu den Urlauben deutlich gewachsen. Besonders stark gestiegen ist die Wanderintensität in den Altersgruppen bis 29 Jahre und 30 bis 49 Jahre.

„Das Interesse ist in der Zeit der Pandemie deutlich gestiegen. Die Menschen haben das Wandern und die Natur vor ihrer Haustür für sich entdeckt“, schließt SGV Geschäftsführer Christian Schmidt aus der Studie. „Dies gilt es nun zu nutzen, um die Freude am Wandern zu erhalten und unsere Wanderregionen weiter voran zu bringen.“

Wanderqualität und Naturschutz sichern

Der SGV ist ein wichtiger Partner des Tourismus in der Region. Er ist verantwortlich für Konzeption, Genehmigung und Pflege der Wanderwege innerhalb seines großen Vereinsgebiets, das sich über weite Teile Nordrhein-Westfalens erstreckt. Zu den fortlaufenden Arbeiten gehört das Anbringen und Prüfen der Schilder und das Erstellen digitaler Daten als Orientierungshilfen sowie die Ausbildung der dafür verantwortlichen Personen. Er leistet zudem wichtige Arbeiten für den Naturschutz. Dabei findet die SGV Naturschutzarbeit vorrangig auf vereinseigenen Flächen und Pflege-Flächen der Städte und Gemeinden statt.

Kreuz & Quer Freizeitmagazin gratis zum Mitnehmen

Mit dem neuen Freizeitmagazin Kreuz & Quer möchte der SGV seine Mitglieder noch besser über die Möglichkeiten informieren und weitere Menschen dazu gewinnen, sich dem SGV und seiner wichtigen Arbeit anzuschließen. Das Magazin liefert Anregungen rund um Freizeitaktivitäten in und um das SGV Vereinsgebiet. Inspirierend ist es im wahrsten Sinne des Wortes. Wanderwege und Wanderregionen, Ausflugstipps und Urlaubstipps machen Lust, raus in die Natur zu gehen und loszuwandern. Zu entdecken ist das Beste aus Sauerland, Bergischem Land, Siegen-Wittgenstein, Ruhrgebiet und Münsterland und darüber hinaus.

SGV Mitglieder erhalten das Freizeitmagazin per Post. Weitere Interessierte, die sich von den Ideen der Wanderexperten inspirieren lassen und von der Wanderkompetenz profitieren möchten, erhalten das Magazin gratis. Ein Großteil der 40.000 Exemplare liegt aus in den Tourist-Informationen im Sauerland, Bergischen Land, Siegen-Wittgenstein, Ruhrgebiet und Münsterland.

Wandermonitor Der Wandermonitor ist eine jährlich erscheinende, repräsentative Studie der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften in Kooperation mit rund 50 Tourismusverbänden und -Unternehmen. Wissenschaftlicher Leiter ist Prof. Dr. Heinz-Dieter Quack. Er belegt seit 2015 wie sehr das Wandern einem Wandel unterworfen ist und wie stark es an Attraktivität gewonnen hat. So ist das Durchschnittsalter der Wanderer im Erhebungszeitraum um drei Jahre gesunken. Besonders prägnant: Die Altersgruppe 20 bis 29 hat sich verdoppelt. Das Wandern ist zudem weiblicher geworden: Der Frauenanteil ist von 43 auf 55 Prozent gewachsen. Zudem ist Intensität ist gestiegen. Hatten vor sieben Jahren noch 33 Prozent der befragten Wanderer noch angegeben, mehrmals im Monat zu wandern, so sind es aktuell rund 60 Prozent.

Sauerländischer Gebirgsverein (SGV) Mit 213 Abteilungen mit rund 30.500 Mitgliedern ist der SGV einer der größten Freizeit- und Wandervereine in Deutschland. Das Vereinsgebiet erstreckt sich vom Sauerland, Bergisches Land, Siegen-Wittgenstein, Ruhrgebiet bis ins Münsterland. In diesem Gebiet befinden sich rund 42.000 Kilometer Wanderwege. 200 Naturschutzwarte betreuen rund 200 Hektar geschützte Flächen. Wandertipps, umfangreiche Wanderprogramme, SGV Newsletter und viele weitere Infos unter www.sgv.de.

Fotocredits: Jens Schlüter from Pixabay

Quelle: Sauerländischer Gebirgsverein (SGV)

