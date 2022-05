Extensive Bewirtschaftung sichert Artenreichtum

Führungen geplant – Austausch zwischen Liftbetreibern und Naturschutz

brilon-totallokal: Sauerland: Der besondere Artenreichtum weiter Teile der Pisten der Wintersport-Arena Sauerland macht diese Flächen zu einer Heimat für seltene Pflanzen und Tiere. Die Liftbetreiber in Neuastenberg planen jetzt naturkundliche Führungen. Mit Betreibern der umliegenden Winterberger Skigebiete, des Skigebietes Willingen, Mitarbeitern der Tourist-Information und dem zuständigen Vertreter der Biologischen Station des HSK haben sie sich getroffen, Erfahrungen ausgetauscht und diskutiert.

Die überwiegend extensive Bewirtschaftung der Pistenflächen im Sommer schafft die Grundlage für einen besonderen Artenreichtum. Im hoch gelegenen Kerngebiet der Wintersport-Arena Sauerland sind zudem große Teile der Pisten naturschutzrechtlich gesichert. Wie moderner Wintersport, der die Ansprüche der Gäste erfüllt, die dazu notwendige Technik und Naturschutz zusammenwirkt, sollen in Neuastenberg Führungen unter Leitung von Meinolf Pape zeigen.

Der Dipl. Geograph führt die Teilnehmer an der Osthang-Sesselbahn vorbei zur unteren Postwiese und von dort über den Westhang und den Bereich Tenne zurück zum Ausgangspunkt. Auf diesem Weg sind Bergwiesen- und Heideflächen zu sehen. Die Teilnehmer hören Erklärungen, wie monokulturell mit Fichtenanbau bewirtschaftete in offene, extensiv bewirtschaftete, artenreiche Flächen verwandelt wurden. Sie bekommen Erklärungen zu Wasserbedarf, -speicherung und -kreislauf. Ebenso zu gesetzlichen Standards und die damit einhergehenden Naturschutzauflagen, denen die Liftbetreiber unterliegen. Unterwegs entdecken die Besucher mit etwas Glück die kleine Ziegenherde, die als „biologischer Rasenmäher“ tätig ist, erfahren, warum dies so wichtig ist, entdecken die für die Bergwiesen und Heiden so typischen Pflanzen.

Die Führungen gehören zum Projekt „Nachhaltige Wintersport-Arena“. Die Skigebiete in den Sommermonaten mit ihrer naturräumlichen Vielfalt und ihrem Erlebnisreichtum präsent zu machen, ist eines der Ziele. Dies soll unter anderem durch Naturführungen dieser Art geschehen. Interesse zeigen Gäste oftmals an der schönen, oft einzigartigen Natur. Auf der anderen Seite möchten Skifahrer gern wissen, wie im Winter Schnee erzeugt und die Pisten präpariert werden. Auch die Sensibilität für Energieeffizienz wird immer größer. Auf all dies geht Meinolf Pape ein und beantwortet viele Fragen.

Das Besondere an den Führungen in Neuastenberg ist die Kombination der Themen Natur und Technik. Teilbereiche solcher Führungen werden bereits im Skigebiet Willingen und im Skiliftkarussell Winterberg angeboten. Ein Erfahrungsaustausch unter den Betreibern ist darum sinnvoll. So will das Skigebiet Willingen künftig der Natur einen größeren Platz einräumen.

Menschen dafür zu sensibilisieren, liegt auch im Interesse von Naturschützern. Dr. Axel Schulte von der Biologischen Station HSK hat am Treffen teilgenommen und mitdiskutiert. Immer wieder stand die Frage nach dem Zusammenspiel von Naturschutz und Einsatz technischer Mittel zur Sprache. Ebenso Möglichkeiten der Entwicklung der Skigebiete und die dafür notwendigen Baumaßnahmen, ohne die Flora und Fauna zu schädigen. Der Biologe warnt deutlich vor Neophyten. Das sind Pflanzen, die durch menschliches Einwirken in Gebiete hineingetragen werden, sich dort ausbreiten und die ursprüngliche Vegetation verdrängen. Es wurde deutlich: Schon kleine, unbedachte Eingriffe in die Natur können große Wirkung haben.

„Der Erhalt von Lebensräumen in Wintersportgebieten ist kein Selbstläufer“, betont Dr. Schulte. „Vorkommen besonders seltener Tier- und Pflanzenarten können hier erhalten werden, wenn die Art der Nutzung, der Pistenpflege und der Baumaßnahmen detailliert abgestimmt und genauso umgesetzt werden.“ Das brauche eine kontinuierliche ökologische Baubegleitung. „Diese Begleitung ist gesetzlich vorgeschrieben und Teil jeder größeren Baumaßnahe“, erklärt Meinolf Pape.

Für die Führungen hatte der Experte einige Tipps parat: So sollten die Besucher auf den dafür vorgesehenen Wegen bleiben und Hunde angeleint lassen. Nach dem Motto „lieber miteinander reden als übereinander“, soll der Austausch fortgeführt werden.

Die Führungen sollen schon im Sommer beginnen. Termine werden über die Wintersport-Arena und die Tourist-Information bekannt gegeben.

Information: Die Wintersport-Arena Sauerland ist ein Zusammenschluss der Skigebiete in den Kreisen Hochsauerland, Siegerland-Wittgenstein, Olpe und der Gemeinde Willingen. Durch gemeinsame Vermarktung, stetige Qualitätsverbesserung des Wintersportangebots und Optimierung der Schneesicherheit hat sich die Region seit 2001 zur bedeutendsten Wintersportregion nördlich der Alpen entwickelt. Insgesamt wurden seitdem rund 125 Millionen Euro in den Ausbau der Angebote investiert. Weitere Informationen unter www.wintersport-arena.de. Die Nordicsport Arena ist der nordische Sportbereich der Wintersport-Arena Sauerland. Einsteiger wie Profis finden hier hochwertige Winter- und Sommer-Sportangebote. Vielfältige, sorgfältig vermessene und beschilderte Strecken mit hohen Qualitätsstandards für Nordic Walking, Nordic Blading, Skiroller, Skiken, Skilanglauf und Schneeschuhlaufen.

Quelle: Wintersport-Arena Sauerland

