Einfach, preiswert, attraktiv: Das 9-Euro-Ticket kommt

Ab Juni gibt es das neue Ticket zunächst für drei Monate

brilon-totallokal: Berlin/Hochsauerlandkreis: Wer mit der Bahn aus Städten im HSK wie Brilon nach Dortmund reisen möchte, der muss für eine einfache Fahrt im Regionalverkehr derzeit 18,20 Euro zahlen. Viel Geld und ein Grund dafür, weshalb die meisten Menschen nach wie das Auto bevorzugen – trotz hoher Spritpreise und steigender Parkgebühren. Das dürfte sich mit dem 9-Euro-Ticket ändern, das die Ampel-Koalition auf den Weg gebracht hat. „Damit wird Bus- und Bahnfahren in NRW so preiswert und attraktiv wie nie zuvor“, ist sich der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese sicher.

Dirk Wiese ist ein absoluter Befürworter des 9-Euro-Tickets: „Damit wollen wir zum einen die Bürger:innen von den hohen Spritkosten entlasten und Anreize zum Energiesparen setzen. Zum anderen wollen wir die Nutzung des ÖPNV langfristig attraktiver machen und die Menschen auch bei uns in Nordrhein-Westfalen für den Umstieg auf Bus und Bahn gewinnen“. All das seien wichtige Punkte, die sich SPD, Grüne und FDP in ihrem Fortschrittsprogramm auf die Fahnen geschrieben haben und die die Ampel-Koalition nun schrittweise umsetze. „Mit dem 9-Euro-Ticket setzen wir einen echten Meilenstein“, erklärt Wiese.

Ab Juni gilt das neue Ticket zunächst für drei Monate. Dabei können die Bürger:innen für 9 Euro im Monat bundesweit alle Busse und Bahnen des Regionalverkehrs nutzen – so oft und so viel sie wollen. Somit wird nicht nur die Fahrt von Brilon nach Dortmund auf einen Schlag um ein Vielfaches günstiger – um auf das Beispiel zurückzukommen. „Auch für viele Pendlerinnen und Pendler lohnt es sich nun, das Auto stehen zu lassen und mit Bus und Bahn zur Arbeit zu fahren. Ein weiterer Vorteil: Wer Bus und Bahn fahren will, muss sich mit dem 9-Euro-Ticket nicht erst im oftmals undurchsichtigen Tarif- und Abo-Dschungel der verschiedenen Verbundtarife zurechtfinden.

Das 9-Euro-Ticket werde auch zeigen, dass es ein großes Interesse an einem besseren und gut ausgebauten ÖPNV mit attraktiven Fahrpreisen gebe. „Wer Klimawandel, Mobilitätswende und Preissteigerungen ernst nimmt, der muss die Bürger:innen auch konsequent entlasten und für einen attraktiven und gut finanzierten Nahverkehr sorgen“, ist sich Dirk Wiese sicher. Deshalb könne das für drei Monate befristete 9-Euro-Ticket auch nur ein Anfang sein, um Bus und Bahn dauerhaft für die Bürger:innen attraktiv zu machen – und zwar in NRW-Ballungsgebieten wie Köln, Düsseldorf und dem Ruhrgebiet genauso wie in ländlichen Regionen wie dem HSK.

Fotocredits: @ Marco Urben

Quelle: Dirk Wiese, MdB

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon