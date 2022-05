Neue Löschgruppenführung in der Löschgruppe Messinghausen

Mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold für 35 Jahre aktive pflichtgetreue Diensterfüllung im Brandschutz konnte Karin Wigge den Kameraden Uwe Dierkes auszeichnen.

brilon-totallokal: Zur diesjährigen Hauptversammlung konnte Löschgruppenführer Thomas Kemmerling Wehrführer Thomas Bauerfeind und seine Stellvertreter Andreas Becker und Manuel Henke, sowie Frau Karin Wigge als Vertreterin der Stadtverwaltung und Ortsvorsteher Andreas Sanow begrüßen.

Die Löschgruppe Messinghausen wurde in den Jahren 2020 und 2021, zu 25 Einsätzen gerufen und leistete darüber hinaus insgesamt 1.300 Übungsstunden. Die Jugendfeuerwehr besteht aktuell aus vier Jugendlichen. Im Rahmen des 50-jährigen Bestehens der Jugendfeuerwehr Messinghausen, findet am 03.09.2022 der Stadtjugendfeuerwehrtag in Messinghausen statt.

Wehrleiter Thomas Bauerfeind konnte die Kameraden Max Kemmerling, David Schneider und Luis Schmidt zum Feuerwehrmann befördern. Nils Becker, Marcel Kappe und Benjamin Kleff wurden zum Oberfeuerwehrmann befördert.

Mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold für 35 Jahre aktive pflichtgetreue Diensterfüllung im Brandschutz konnte Karin Wigge den Kameraden Uwe Dierkes auszeichnen. Das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre erhielten die Kameraden Simon Dierkes und Magnus Schirm.

Nach 12 Jahren als Löschgruppenführer stellte sich Thomas Kemmerling nicht erneut zur Wahl. Zum neuen Gruppenführer wurde Hans-Joachim Hillebrand und zum Stellvertreter Dominik Willecke durch den Leiter der Feuerwehr ernannt. Auch die Jugendfeuerwehr erhielt eine neue Leitung. Zum neuen Jugendfeuerwehrwart wurde Uwe Arens gewählt und Benjamin Kleff zu seinem Stellvertreter.

Abschließend bedankte sich der neue Löschgruppenführer Hans-Joachim Hillebrand für die gute Zusammenarbeit mit der Wehrführung, Rat und Verwaltung.

