Dirk Wiese begrüßt PPP-Stipendiaten in Berlin

brilon-totallokal: Berlin/Hochsauerlandkreis: In der vergangenen Sitzungswoche waren die 350 Stipendiat*innen des Parlamentarischen Patenschafts-Programms (PPP) in Berlin. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind bereits seit einigen Monaten in Deutschland und leben hier bei Gastfamilien.

Mit dem US-Amerikaner John McCall Carson hat einer von ihnen in den letzten Monaten im Sauerland eine zweite Heimat gefunden. Der heimische Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese konnte ihn bereits bei seiner Gastfamilie in Brilon kennenlernen und auch beim Besuch in Berlin blieb Zeit für ein Foto und ein kurzes Gespräch.

„Ich freue mich immer wieder sehr, wenn Schüler*innen oder junge Berufstätige über das PPP ein Jahr in die USA gehen oder für ein Jahr aus den USA kommen und in Deutschland leben. Ein solches Jahr ist sehr wertvoll, um andere Kulturen kennenzulernen und mit neuen Perspektiven den eigenen Horizont zu erweitern. Der Austausch mit den jungen Menschen ist immer sehr spannend und es ist sehr interessant, wenn sie von ihren Erfahrungen berichten.“, so Dirk Wiese

Auch im Jahr 2023/24 vergibt der Bundestag wieder Stipendien für ein Austauschjahr in den USA. Der heimische Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese freut sich über jede Bewerbung aus dem Hochsauerlandkreis und ermutigt junge Menschen diese Chance zu nutzen und sich zu bewerben. Möglich ist das noch bis zum 9. September.

Alle weiteren Informationen und das Bewerbungsformular sind unter bundestag.de/ppp zu finden.

