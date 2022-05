Politischer Stammtisch der Briloner SPD am 7. Juni

Politischer Stammtisch wieder regulär in der Bierstube im Hotel Starke

brilon-totallokal: Brilon: Die Briloner SPD wird ihren nächsten politischen Stammtisch am 7. Juni um 18 Uhr wieder regulär in der Bierstube im Hotel Starke am Markt abhalten.

Thema des Abends sind die aktuellen Entwicklungen in Berlin, Düsseldorf und Brilon. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen dabei zu sein und in gemütlicher Runde über aktuell politische Themen zu diskutieren.

Weitere Informationen auch immer aktuell unter www.spd-brilon.de oder bei Facebook auf „SPDBrilon“.

Quelle: Dirk Wiese, MdB / Bild: AdobeStock 111397168

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon