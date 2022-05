Bilderbuchkino „Conni ist wütend“

Veranstaltungen am 02.06. und 03.06. in der Stadtbibliothek Brilon

brilon-totallokal: Brilon: Die Stadtbibliothek Brilon lädt wieder zu einem Bilderbuchkino live und vor Ort in den Räumen der Bücherei ein. Am Donnerstag, den 2. Juni 2022 liest Steffi um 15.30 Uhr das Bilderbuch „Conni ist wütend“ von Liane Schneider und Janina Görrissen in der Bibliothek vor.

Es gibt Tage, an denen geht einfach alles schief…

So einen Tag erlebt auch Conni: Im Kindergarten kippt ein Glas Wasser über ihr Bild und die Hose, die Forscherecke ist schon besetzt, und der höchste Turm der Welt, den sie mit Julia gebaut hat, kippt um! Und Connis Wut wächst und wächst.

Der bekannte Kinderbuch-Bestseller zum Familien-Thema Wut richtet sich an Vorschulkinder.

Das beliebte Online-Format des Bilderbuchkinos wird fortgesetzt. Im direkten Anschluss an die Veranstaltung in der Bibliothek findet um 16.30 Uhr das „digitale Bilderbuchkino“ statt.

Am Freitag, den 3. Juni gibt es morgens um 10 Uhr auch wieder das Online-Angebot für Familien, Kitas und Betreuungsgruppen.

Für alle drei Veranstaltungen bittet die Stadtbibliothek Brilon um Anmeldung unter Tel. 02961 / 794460 oder Mail: [email protected].

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

