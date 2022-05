Einladung zur Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung von Menschen mit Behinderungen Brilon e.V.

Nachholtermin der Mitgliederversammlung: 22. Juni 2022 , um 19.00 Uhr

brilon-totallokal: Brilon: Die Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung von Menschen mit Behinderungen im November 2021 musste coronabedingt leider abgesagt werden. Zu dem neuen Termin am Mittwoch, den 22. Juni 2022, um 19.00 Uhr lädt der Förderverein in die Aula der Franziskusschule am Mühlenweg 56 in Brilon ein.

Björn Besting, der neue Leiter der Franziskusschule wird in einem Vortrag die Förderschule in Zeiten der Inklusion vorstellen. Dabei spannt Björn Besting auch den weiten Bogen vom Kindergarten, der Zusammenarbeit mit anderen Schulen und den beruflichen Perspektiven der Schulabgänger der Förderschule.

Wie schon 2019 lautet auch dieses Jahr wieder der Leitspruch: „Wir tun Gutes!“ Gerade in Zeiten von Corona hat der Förderverein Menschen mit Behinderungen in vielfältiger Weise unterstützt. Dafür braucht es viele Unterstützer. Gemeinsam soll nach Perspektiven gesucht werden, um Menschen mit Behinderungen in Brilon auch in der Zukunft weiterhin selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.

Wer sich für eine Mitgliedschaft im Verein zur Förderung von Menschen mit Behinderungen Brilon e.V. interessiert, erhält Auskunft bei Klemens Kienz unter Telefon (02961) 3546 oder via Mail [email protected].

