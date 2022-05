Ein Blick in die Zukunft der Ausbildung

Kleine Spielzeugroboter, die selbständig hin und her laufen, futuristische Musik oder Luftballone im Raumschiffstil

brilon-totallokal: IHK: Nein, im Bildungshaus in Arnsberg fand kein Treffen von Star-Wars-Fans oder Ähnliches statt. Vielmehr stand nun die achte Auflage vom Ausbilder-Update des IHK-Bildungsinstituts im Mittelpunkt.

Unter dem Motto „Macht Zukunft draus! – Ausbildung 4.0 in Zeiten von und nach Corona“ fand die Veranstaltung nach zwei Jahren Pandemie-bedingter Zwangspause wieder statt. Eigentlich sollte sie schon im Februar durchgeführt werden, musste aber wegen der damals noch dynamischen Corona-Lage verschoben werden. „Was Sie und die Veranstaltung bei uns für einen hohen Stellenwert haben, wird nicht zuletzt daran deutlich, dass eine erneute Absage für uns nie in Frage kam. Daher freue ich mich sehr, Sie nun mit 99 Tagen Verspätung in Präsenz begrüßen zu dürfen“, sagte IHK-Bildungsinstitut-Leiter Roman Bohle zu Beginn.

Den ersten Vortrag des Ausbilder-Updates hielt Dr. Jan Ullmann. Der Referent aus München arbeitet seit mehr als zehn Jahren unter anderem an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und am Learning Campus der Siemens AG in unterschiedlichsten Positionen für sinnhafte digitale Bildung. In seinem Vortrag „Menschen sind keine Input-Output-Maschinen“ ging Dr. Ullmann darauf ein, auf was es in der Digitalisierungsära wirklich ankommt. So erklärte der Keynote-Speaker in abwechslungsreichen 60 Minuten den 85 Gästen, welche Einflüsse die Digitalisierung auf unser Leben nimmt. „Alles beginnt in unseren Köpfen und Digitalisierung verändert alle Bereiche des menschlichen Lebens. Das Ziel von Digitalisierung in Bildung und Arbeit ist nicht die Digitalisierung. Ziel ist es, Menschen zur Potenzialentfaltung zu begleiten“, sagte Dr. Jan Ullmann.

Nach seinem Vortrag konnten sich die Teilnehmer auf drei verschiedene Workshops verteilen. Im Workshop „Ausbildung 4.0“: Königsweg Blended Learning?“ referierte Dr. Ullmann über digitale Lernformate in der betrieblichen Ausbildung und beispielsweise darüber, wie Ausbildung 4.0 menschlich gestaltet und umgesetzt werden kann. Unter dem Titel „Resilienz: Stark bleiben in herausfordernden Zeiten!“ zeigte Diplom-Psychologin Britta Moskon den Teilnehmenden auf, was Resilienz eigentlich ausmacht und wie das seelische Immunsystem von Azubis für zukünftige Herausforderungen gestärkt werden kann. Den dritten angebotenen Workshop leitete Dozent Peer Bieber, der zum Thema „Ausbildung der Zukunft beginnt mit Ihrem digitalen Azubi-Recruiting und Employer Branding“. Konkret ging Peer Bieber darauf ein, wie zukünftige neue Wege der Personalgewinnung aussehen können, was Social Media Recruiting ausmacht und wie Employer Branding optimal genutzt werden kann.

Als zweiten Keynote-Speaker konnte das IHK-Bildungsinstitut Dr. Robin J. Malloy gewinnen. Der Halb-US-Amerikaner ist ehemaliger Polizeibeamter sowie studierter Psychologe und Erziehungswissenschaftler. Unter dem Motto „Was treibt uns an?“ brachte Dr. Malloy lebhaft und sehr humorvoll den Anwesenden die Bereiche Führung, Bildung, Motivation und Potenzialentfaltung aus Sicht der Hirnforschung näher. „80 Prozent der Veränderungsprozesse scheitern, weil sie zu oberflächig behandelt werden“, erklärte der Gastredner aus Paderborn. Die interessierten Zuhörer lernten die vier Ebenen der Hirnforschung (Organe, Zellen, Biochemie und Epigenetik) kennen und erfuhren, dass Auszubildene im Alter von 19 bis 22 Jahren maßgeblich formbar sind. Den Teilnehmenden gab Dr. Robin Malloy auch noch einen wichtigen Ratschlag auf den Weg: „Sie als Ausbilder sind unweigerlich ein Vorbild. Vergessen Sie was Wissen ist, sondern handeln Sie als emotionaler Mensch. Das steht im Vordergrund.“

Roman Bohle zog nach dem Vortrag und der anschließenden sehr lebhaften Diskussionsrunde ein positives Fazit des Ausbilder-Updates: „Nach zwei Jahren Pause war es wieder eine gelungene Veranstaltung. Es war sehr interessant, erklärt zu bekommen, wie zum Beispiel biochemische Prozesse bei der Hirnforschung mit der Realität in Zusammenhang gebracht werden können.“ Die Zukunft kann kommen.

Bild: Wagten in Sachen Ausbildung einen Blick in die Zukunft und stellten sich mit kleinen Spielzeugrobotern zum Gruppenfoto auf (von links): Roman Bohle (Leiter IHK-Bildungsinstitut) sowie die beiden Keynote-Speaker Dr. Robin J. Malloy und Dr. Jan Ullmann.

Foto: Ampezzan/IHK

Quelle: Fabian Ampezzan – Industrie- und Handelskammer Arnsberg Hellweg-Sauerland

