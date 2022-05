Infos zum Masterstudium in Meschede

Fachhochschule Südwestfalen informiert am 9. und 15. Juni über die Masterstudiengänge Strategisches Management und Elektrotechnik

brilon-totallokal: Meschede: Die Fachhochschule Südwestfalen stellt im Juni ihre weiterführenden Masterstudiengänge vor. Am 9. Juni geht es um den Wirtschaftsmaster Strategisches Management. Am 15. Juni folgt eine Informationsveranstaltung zum Master Elektrotechnik.

Der Studiengang Strategisches Management qualifiziert in vier Semestern zum Master of Arts. Durch ein abgestimmtes Fächerspektrum und ein begleitendes praxisorientiertes Projekt bietet der Studiengang Anwendungs- und Forschungsorientierung. Unternehmensführung, Marketing und Management sind wichtige Bestandteile des Studiums. Interessierte erfahren in der Online-Infoveranstaltung am 9. Juni um 17 Uhr, wie sie den Studiengang mit Tätigkeiten in der beruflichen Praxis verbinden und ihr Kompetenz-Profil schärfen können. Referentin ist Prof. Dr. Christina Krins.

Gleich ob Industrie 4.0, Smart Grids, autonomes Fahren oder Telemedizin: In modernen vernetzten Produktions- und Dienstleistungsprozessen ist ein Zusammenspiel von IT-Systemen, Kommunikationstechnik sowie Automatisierungssystemen und Mechatronik äußerst relevant. Der Masterstudiengang Elektrotechnik bietet die Möglichkeit, sich in einem dieser drei Bereiche zu vertiefen. In der Infoveranstaltung geht es um Ziele und berufliche Perspektiven des Studiengangs, Studienverlauf, fachliche Inhalte, Projektarbeiten und Projektphasen. Die Veranstaltung findet am 15. Juni um 16 Uhr im Raum 1.1.13 der Fachhochschule Südwestfalen in der Lindenstraße 53 in Meschede statt. Referent ist Prof. Dr. Christian Lüders. Die Veranstaltung wird zusätzlich online angeboten.

