Bruchstraße: Vollsperrung ab 30. Mai

Es geht weiter mit den Bauarbeiten in der Bruchstraße in Bigge

brilon-totallokal: Bigge: Im Zuge des Neubaus der Bruchstraße wird die Straße von der Pappelallee bis zur Umgehungsstraße ab Montag, 30. Mai, bis Mittwoch, 31. August, voll gesperrt. Der Ortsteil Helmeringhausen und die Firma Körling bleibt in dieser Zeit über die Umgehungsstraße erreichbar.

Während der gesamten Bauzeit können die Haltestellen Mittelstraße und Friedrichstraße der Linie 453 (Olsberg-Helmeringhausen) in beiden Richtungen nicht bedient werden. Die Haltestelle Bigge Kirche kann für die Fahrgäste als Ersatzhaltestelle genutzt werden. Der Stadtteil Helmeringhausen wird in dieser Zeit über die Umgehungsstraße angefahren. Die Ankunfts- und Abfahrzeiten in Helmeringhausen ändern sich dadurch nicht.

Die Stadt Olsberg bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Fotocredits: HSK

Quelle: Stadt Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon