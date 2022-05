Die Schützenfestsaison hat begonnen

Discofox-Workshop zum Auffrischen

brilon-totallokal: Brilon/Marsberg/Olsberg: In den letzten Monaten gab es kaum Gelegenheiten, Discofox zu tanzen. Im Workshop am Samstag, 4. Juni, können die Teilnehmenden ihre Tanzkenntnisse in ungezwungener Atmosphäre auffrischen.

In zwei Stunden, von 17 bis 19 Uhr, macht der Tanzlehrer im Briloner VHS-Haus fit für anstehende Schützenfeste oder Hochzeiten.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon (Telefon: 02961 6416, E-Mail: [email protected]) sowie online unter www.vhs-bmo.de.

Quelle: Astrid Stute – VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

Bild: AdobeStock 3874383

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon