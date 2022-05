Freitag, 3. Juni 2022: Abenteuer Philippstollen – Besichtigung und Führung – Seelenort Eisenberg

Juni 2022 – Angebote der Tourismus Brilon Olsberg GmbH zu den Sauerland Seelenorten

brilon-totallokal: Über 100 Jahre sind seit der Schließung des Bergwerks „Briloner Eisenberg“ vergangen. Heimatfreunde und Bergbauinteressierte haben den Philippstollen auf einer Länge von ca. 700 m für Besucher begehbar und erlebbar gemacht.

Ausgestattet mit Grubenhelm und Kittel begeben sich die abenteuerlustigen Besucher gemeinsam mit den Bergwerksführern in den engen Gang des Stollens, der nach ca. 600 m in die Barbara-Grotte mündet. Ein unbehagliches Gefühl unter Tage verwandelt sich schnell in Bewunderung für die Bergleute, die sich hier im 18. Jahrhundert zentimeterweise vorwärts plagten, um an das begehrte Eisenerz zu gelangen. Ab und zu begegnet man dort unten auch den Fledermäusen.

Veranstalter: Heimatbund Olsberg „Arbeitskreis Bergbau“

Leitung: Erfahrene Stollenführer

Start: 16:00 Uhr | Dauer: ca. 1,5 Stunden

Treffpunkt: Stolleneingang Philippstollen, Eisenberg 1, Olsberg

Hinweis: Bitte tragen Sie witterungsentsprechende Kleidung und festes Schuhwerk. Die Temperatur im Stollen beträgt ca. 8 Grad.

Kosten: 6,00 €; Kinder (3-14 J.) 2,00 €

Seelenort: Eisenberg

Eine Anmeldung ist erforderlich:

Tourismus Brilon Olsberg GmbH, Ruhrstr. 32, 59939 Olsberg, Tel. 02962-97370 / Derkere Straße 10 a, 59929 Brilon, Telefon: 02961 96990

Dieses Angebot wird unter den aktuell geltenden Corona-Schutzmaßnahmen durchgeführt.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon