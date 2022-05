Unnötige Fehler führen zur Auswärtsniederlage

Brilon Lumberjacks verlieren bei den Hamm Aces mit 18 : 0

brilon-totallokal: Brilon: Rot gegen Grün – zumindest aus farblicher Sicht war das Spiel der Brilon Lumberjacks am Sonntag (29. Mai) bei den Hamm Aces eine bunte Nummer. Sportlich dagegen eher nicht. Im vierten Spiel dieser Saison kassierten die American Footballer aus dem Sauerland die vierte Niederlage. Das ist umso ärgerlicher, weil sie vor allem durch eigene Fehler verursacht wurde.

Dabei sah es zunächst gut aus für die Brilon Lumberjacks. In den ersten beiden Vierteln standen sich im Jahnstadion in Hamm zwei gleich starke Teams gegenüber. Die Zuschauer sahen viel Action. Beide Mannschaften kamen einige Male in die Nähe der gegnerischen Endzone. Doch bis zwei Minuten vor der Halbzeitpause hielten beide Verteidigungen. Dann aber gelang den Gastgebern der erste Touchdown zum 6 : 0. Der Versuch, mit einer Two-Point-Conversion (einem Spielzug, der sich unmittelbar an einen Touchdown anschließt und der bei Erfolg zwei weitere Punkte bringt) noch höher in Führung zu gehen, misslang den Aces aber. Und so lautete auch der Halbzeitstand 6 : 0.

In der zweiten Halbzeit gewannen die Hamm Aces immer mehr Kontrolle über das Geschehen auf dem Platz. Vor allem, weil die Brilon Lumberjacks Fehler machten, in der Defense Lücken ließen, in der Offense nicht mehr so präzise spielten wie in der ersten Halbzeit und etliche Raummeter Strafen kassierten. Jeweils nach erfolgreichen Laufspielzügen brachten die Gastgeber den Ball zum Touchdown Nummer zwei und drei in die Endzone der Briloner. Wie nach dem ersten Touchdown misslangen ihnen anschließend die Versuche, mit Two-Point-Conversions weitere Punkte zu erzielen.

Auf Seiten der Brilon Lumberjacks besonders hervorzuheben ist die Leistung von Lukas Reincke. Er kommt aus dem Jugendteam der Sauerländer und hat gegen die Hamm Aces sein erstes Spiel im Team der Seniors absolviert. Auf der Position des Running Back sorgte er mit seiner Schnelligkeit und Wendigkeit für einige Überraschung beim Gegner und für einige Meter Raumgewinn der Lumberjacks. Völlig verdient wurde er teamintern als wertvollster Offense-Spieler des Tages ausgezeichnet.

Als nächsten Gegner erwarten die Lumberjacks in zwei Wochen die Lippstadt Eagles an der Jakobuslinde in Brilon. Mit einem Sieg im zweiten Heimspiel dieser Saison möchten sich die Briloner dann in die Sommerpause verabschieden.

Bild: Lukas Reincke (links) war der Überraschungsspieler des Tages auf Seiten der Brilon Lumberjacks. In seinem ersten Spiel für die Seniors sorgte er als Running Back für einige Meter Raumgewinn.

Fotocredits: Mario Polzer

Quelle: Mario Polzer

