Online-Lesestartkino für Grundschulen

brilon-totallokal: Brilon: Im Rahmen der Bildungskooperation mit Schulen bietet die Stadtbibliothek Brilon monatlich ein digitales Vorleseangebot für die ersten und zweiten Schuljahre der Grundschulen an.

Am Freitag, den 10. Juni 2022 lädt die Bibliothek wieder zum „Online-Lesestartkino“ ein.

Um 10 Uhr liest Steffi Kleinewalter über die Online-Plattform Webex das Buch „Dr. Brumm auf dem Ponyhof“ von Daniel Napp vor.

Dr. Brumm und seine Freunde besuchen den Reiterhof Hufkratz, um einen gemütlichen Ausritt zu machen. Aber ausgerechnet Dr. Brumms Leih-Pferd ist ein verfressenes Maultier namens Knusper, das sich so gar nicht an die Regeln hält. Ein lustiger Vorlesespaß für alle im Erstlesealter.

Lehrerinnen und Lehrer, die mit ihrer Klasse gerne teilnehmen möchten, melden sich bitte in der Stadtbibliothek Brilon an, entweder telefonisch unter 02961 / 794460 oder per Email unter [email protected]

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon