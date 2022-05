Influencer auf Entdeckungstour im Sauerland

Sauerland-Tourismus und Columbia organisieren Outdoor-Event für junge Zielgruppe

brilon-totallokal: Sauerland: Unter dem Motto „Sauerland meets Columbia“ fand jetzt das erste Outdoor-Event für Influencer und Blogger im Sauerland statt. Drei Tage lang ging es für die zwölf Teilnehmer auf Entdeckungstour durch die Region. Stets dabei: Kamera, Smartphone und der Blick für das nächste beeindruckende Motiv für den eigenen Social Media Kanal. Auf dem Programm standen unter anderem eine Tour zu den Bruchhauser Steinen, StandUp Paddling Yoga auf dem Hennesee und eine Rangerwanderung durch die heimische Natur.

„Immer mehr junge Menschen inspirieren sich auf Kanälen wie Instagram oder Pinterest zu Urlaubsreisen und Tagestrips“, so Julia Fust, Mitorganisatorin und zuständig für Marketing beim Sauerland-Tourismus. „Das gemeinsame Event mit Columbia soll deutsche Influencer aus der Outdoorbranche zusammenbringen, die das Sauerland auf ihren Kanälen für ihre tausenden von Followern mit einzigartigen Motiven in Szene setzen.“ Und dafür wurde das Programm mit etlichen Highlights gespickt.

So ging es am ersten Tag nach der Ankunft am KNAUS Campingpark Hennesee direkt weiter auf Entdeckungstour rund um Willingen entlang der Wandertour „Blick-ins-Land Kahle Pöhn“ mit den markanten Heideflächen und fantastischen Aussichten – ein echtes Highlight mit Wiedererkennungswert. Anschließend konnten die Teilnehmer den Abend bei einem BBQ am Lagerfeuer ausklingen lassen.

Denn bereits um halb vier klingelte auch schon wieder der Wecker, um rechtzeitig zum Sonnenaufgang an den Bruchhauser Steinen zu sein. Nachdem die Fotos im Kasten waren, ging es für die Influencer zu einer Rösterei-Führung im QUADRO Café in Brilon, gefolgt von einer Rangerwanderung, ehe zum Tagesabschluss ein Grillabend an Xavers Ranch in Vellinghausen das Programm abrundete.

Der letzte Tag startete sportlich mit einer Wanderung zur Berghauser Bucht und einer Session Stand-Up-Paddling Yoga auf dem Hennesee. Nach einem Picknick mit Blick auf das glasklare Wasser inmitten der Sauerländer Landschaft ging es für die Teilnehmer wieder zurück in ihre Heimat. Im Gepäck: viele atemberaubende Eindrücke aus dem Sauerland und faszinierende Motive aus „Deutschlands inspirierender Outdoorregion“.

