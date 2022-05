Internationaler Hansetag in Neuss 2022

Brilons Bürgermeister erneut ins Präsidium gewählt

brilon-totallokal: Hanse/Neuss/Brilon: Am vergangenen Wochenende, nach drei Jahren Pandemie bedingter Pause, traf sich der Internationale Städtebund Die Hanse erstmalig wieder in Präsenz. Der Einladung der Stadt Neuss waren über 90 Städte aus 9 Mitgliedsländern gefolgt.

Buntes Markttreiben lockte zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Neusser Innenstadt. Die Stadt Brilon hatte echte Hingucker mitgebracht. Das Briloner Tipi, das Zelt der Begegnung, entwickelte sich zum meist fotografierten Objekt dieses Festes. Auch die Briloner Waldfee war ein Publikumsmagnet und lockte groß und klein an. In einer kreativen Mitmachaktion produzierten Gäste des Briloner Standes ein mehr als 60 Meter langes Band der Freundschaft. Neben den Aktivitäten auf dem Hansemarkt fand ein umfangreiches Delegiertenprogramm statt. Vier junge Menschen aus Brilon nahmen an einem abwechslungsreichen und spannenden YouthHansa-Programm teil. Zukünftig wird sich die Stadt Brilon in der neu gegründeten Arbeitsgruppe „Nachhaltige Hanse“ engagieren.

Der Ukraine-Krieg nahm in der Delegiertenversammlung einen großen Raum ein. Der Internationale Städtebund bleibt bei seiner bereits im März veröffentlichten Position, dass die russischen Hansestädte bis auf Weiteres von allen offiziellen Funktionen und der Teilnahme an Hansetagen ausgeschlossen werden. Jan Lindenau, Bürgermeister von Lübeck und Vormann der Hanse, appellierte aber eindringlich an alle Anwesenden, den Gesprächsfaden nach Russland nicht abreißen zu lassen. In der Versammlung wurde Brilons Bürgermeister Dr. Christof Bartsch einstimmig für weitere drei Jahre ins Präsidium der Internationalen Hanse gewählt und vertritt damit für die nächsten drei Jahre die Belange der über 100 deutschen Mitgliedsstädte. Mit ihm arbeiten Inger Harlevi aus Visby, Gotland Schweden, Peter Snijders aus Zwolle, Niederlande, Janis Rosenbergs aus Cesis, Lettland und der Bürgermeister der Stadt Lübeck als Vormann der Hanse im Präsidium.

Die polnische Stadt Torun ist die Ausrichterin des nächsten Internationalen Hansetages, der vom 22. bis 25. Juni 2023 stattfinden wird.

Bild: Von rechts nach links Peter Snijders, Bürgermeister der niederländischen Stadt Zwolle, Dr. Christof Bartsch, Inger Harlevi, Regierungspräsidentin Visby, Gotland und Jan Lindenau, Vormann der Hanse und Bürgermeister der Stadt Lübeck. Auf dem Bild fehlt Janis Rosenbergs, Lettland.

Fotocredits: Stadt Brilon

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

